蕭美琴領台歐夥伴健行運動兼淨山

▲蕭美琴副總統（前排中）與參加登觀音山硬漢嶺健行淨山活動的環境部長彭啟明、運動部長李洋、外交部長林佳龍、歐盟駐台人員等人合照。（圖：環境部提供）

環境部邀運動部及歐洲經貿辦事處，於昨（廿九）日在北臺灣知名健行登山場域觀音山，共同舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動。蕭美琴副總統親自擔任領隊，與環境部長彭啟明、運動部長李洋及外交部長林佳龍等部會首長一同參與健行淨山活動，觀光署北觀處長陳煜川亦陪同參加。本次活動更集結歐盟九個會員國駐臺代表處、中央部會與地方政府等逾二百人共襄盛舉，一路登頂「小百岳」觀音山硬漢嶺，以實際行動示範健行淨山，共同維護自然生態。此次活動運動強身兼淨山，一舉兩得廣獲好評。

蕭美琴副總統致詞表示，能與台歐夥伴共同參與這場綠色健行，透過親近大自然方式展現永續、健康與環境友善的核心價值，感到十分欣喜，同時也分享自己剛自布魯塞爾返台，期間與歐洲友人就環境、氣候、健康及永續等議題進行深入交流，蕭副總統提到從歐洲朋友學到的荷蘭詞彙「gazelle」所象徵的溫暖、友善與團結精神，與臺灣阿美族語「salikaka mapolong」有相似意涵，呈現無論文化背景為何，大家共同追求的目標都是為下一代打造更永續的地球。副總統並感謝歐盟長期支持，讓台歐環境合作從多年淨灘行動擴展至山林，持續深化雙方環境夥伴關係。

環境部長彭啟明表示，本次辦理健行、減碳與減廢行動，就是淨零綠生活最直接的示範。他期盼藉此次跨部會與國際夥伴的參與，能持續深化社會對低碳生活的認同，激勵更多民眾投入永續行列，讓淨零行動成為全民共同的生活習慣。

歐洲經貿辦事處谷處長致詞時表示，本次健行淨山不僅是一場健康活動，更具有象徵意義，向社會傳遞環境保護的重要性。他並強調，歐盟成員國與臺灣在環境領域長期緊密合作，彼此共享共同的價值與願景。

環境部表示，淨零排放需從日常落實，透過「食、衣、住、行、育、樂」全方位推動減碳。本次約三·五公里的健行活動，有許多民眾以大眾運輸或共乘方式前往，減少通勤碳足跡，並於沿途結合撿拾垃圾的淨山行動，用實際行動展現永續精神。同時，活動秉持「減碳、減廢」原則，不設大型舞台、降低宣傳物料，自備環保杯、不提供瓶裝水，並以可循環清洗之餐飲器具取代一次性用品，從源頭減少廢棄物，充分體現淨零綠生活的具體實踐。