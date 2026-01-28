蕭美琴首度助選！左楠激戰區張以理看板亮相引關注

民進黨第四選區市議員參選人張以理在左營區自由四路與重信路口的重要路口掛上副總統首面助選看板。張以理提供



2026年高市議員左楠第四選區選情白熱化，民進黨內「7搶4」初選競爭激烈，參選人張以理今（1/28）日掛上副總統蕭美琴首度為地方議員站台的選舉看板，立委邱議瑩也到場見證，大讚張以理不只年輕，更是「會做事的人」，熟悉市政、貼近民意，是左楠需要的新力量。

張以理曾任高市府青年局長，5年首長歷練扎實，勤走左營、楠梓基層，形象清新、行動力強，被視為民進黨左楠最具潛力的新生代；此次獲蕭美琴、陳其邁及邱議瑩三重力挺，不僅代表對能力與人品的肯定，也象徵中央與地方團隊對年輕世代參政的支持與期待。

廣告 廣告

邱議瑩透露，這面看板是她親自向「好姊妹」蕭美琴拜託，希望為左楠優秀的年輕人才張以理加油打氣；事實上，張以理家庭與蕭美琴也有長期情誼，父輩曾在公務場合多次合作，累積深厚信任，也曾協助蕭美琴主持活動與動員。

邱議瑩表示，張以理不僅年輕，更是「會做事的人」，熟悉市政、貼近民意，是左楠需要的新力量；同時，他也是陳其邁市長的子弟兵，長期在市政團隊歷練，深受市長肯定，蕭美琴透過看板表達支持，象徵對張以理的信任與祝福。

張以理則感性表示，能與副總統合掛看板深感榮幸，也非常感謝邱議瑩一路提攜與推薦，他將持續以實際行動回應這份期待，讓左營、楠梓看見年輕、專業、會做事的力量。

更多太報報導

暖片瘋傳！鳳山國中生牽車護身障阿伯過馬路獲表揚 他爆紅喊只是想幫忙

不是毒駕！他拒檢倒車衝警 遭開15槍還想逃 落網辯詞超離譜

高市左楠初選爆激戰 7搶4成綠營派系角力場