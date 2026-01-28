蕭美琴首面助選看板曝光 力挺左楠張以理

高雄市左營區自由四路與重信路口的重要路口，28日出現一面引人注目的看板，副總統蕭美琴與左營楠梓市議員參選人張以理並肩露出，成為蕭美琴今年首面為地方議員參選人掛設的助選看板，立法委員邱議瑩亦到場見證別具政治意義的時刻。

這面看板的誕生，背後有段深厚的情誼與政治信任。邱議瑩透露，這次是她親自向「好姊妹」蕭美琴拜託，希望能為左楠優秀的年輕人才張以理加油打氣。

圖說：邱議瑩（左）支持張以理，並拜託蕭美琴合體看板力挺。（圖片來源：張以理提供）

此外，張以理家庭與蕭美琴也有長期情誼。張以理的父親是長老教會牧師，過去與蕭美琴的父親曾多次在公務場合並肩合作，累積深厚情誼，也曾協助蕭美琴本人主持活動與動員。同為基督教長老教會的子弟，這份跨越世代的信任與互動，如今也成為這面看板格外溫暖的背景。

張以理過去擔任高雄市青年局長，五年首長歷練扎實，勤走左營楠梓基層，形象清新、行動力強，被視為民進黨在左楠最具潛力的新生代。這次獲得蕭美琴與陳其邁及邱議瑩的三重力挺，不僅代表對張以理能力與人品的高度肯定，也傳達中央與地方團隊對年輕世代參政的支持與期待。

邱議瑩表示，張以理不只是年輕，更是「會做事的人」，熟悉市政、貼近民意，是左楠需要的新力量，同時他也是陳其邁的子弟兵，長期在市政團隊歷練，深受市長肯定；蕭美琴也透過看板傳達支持，象徵對張以理的信任與祝福。

張以理則感性表示，能與蕭美琴合掛看板深感榮幸，也非常感謝邱議瑩一路提攜與推薦，會持續用實際行動回應這份期待，讓左營楠梓看見年輕、專業、會做事的力量。

