蕭美琴首面助選看板曝光！ 力挺陳其邁子弟兵張以理

副總統蕭美琴今年首面為地方議員參選人掛設的助選看板，今（28）日正式亮相，地點選在高市左營區自由四路與重信路口的顯眼轉角。（張以理提供）

民進黨左楠區議員參選人張以理，除了有市長陳其邁力挺外，副總統蕭美琴也助陣。（張以理提供）

副總統蕭美琴今年首面為地方議員參選人掛設的助選看板，今（28）日正式亮相，地點選在高市左營區自由四路與重信路口的顯眼轉角。看板畫面中，蕭美琴與民進黨左營楠梓市議員參選人張以理並肩合影，幫忙「牽線」的立委邱議瑩也到場見證，這面看板被視為中央重量級人物首度為地方年輕世代「點名背書」，政治意涵引發關注。

邱議瑩透露，這面看板並非例行安排，而是她親自向「好姊妹」蕭美琴拜託，希望能為左楠選區具潛力的年輕人才張以理加油打氣。她直言，張以理是「會做事、能扛責任」的新生代代表，值得被更多人看見。

除了政治評價，這面看板背後也有一段跨世代的情誼。張以理的父親為長老教會牧師，過去曾與蕭美琴副總統的父親在公務與教會事務上多次合作，累積深厚情誼，也曾協助蕭美琴本人主持活動與動員。同為基督教長老教會子弟，這份長期建立的信任與互動，成為此次合掛看板的重要背景。

張以理過去曾擔任高雄市青年局長，歷經五年首長歷練，熟悉市政運作，也長期深耕左營、楠梓基層，形象清新、行動力強，被視為民進黨在左楠布局中的重要新生代人選。此次同時獲得副總統蕭美琴、市長陳其邁以及立委邱議瑩三方力挺，被解讀為中央與地方團隊對其能力與人品的高度肯定，也象徵對年輕世代參政的期待。

邱議瑩指出，張以理不只是年輕，更重要的是「做過事、做得出成績」，熟悉市政節奏、貼近民意需求，是左楠選區需要的新力量；她也強調，張以理長期在市府團隊歷練，是陳其邁市長的子弟兵，深受肯定。蕭美琴也透過看板傳達支持，象徵對張以理的信任與祝福。

張以理則表示，能與蕭美琴副總統合掛看板深感榮幸，感謝邱議瑩一路提攜與推薦，未來將以實際行動回應這份期待，持續為左營、楠梓帶來年輕、專業、會做事的改變力量。

