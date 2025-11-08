蕭美琴驚喜現身IPAC峰會演說 賴清德發聲：台灣將堅決守護民主
記者劉秀敏／台北報導
2025「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會在比利時布魯塞爾登場，副總統蕭美琴於台灣時間7日深夜現身，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」發表專題演說，這也是首度有台灣現任副總統登上歐洲議會演說，意義非凡。對此，總統賴清德今（8）日也透過社群平台表示，由衷感謝IPAC邀請蕭美琴在峰會上發言，作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣將堅定地與歐洲及其他理念相近的朋友們站在一起，堅決守護民主。
蕭美琴驚喜登上IPAC峰會並發表專題演說，引發國際高度關注，賴清德今日下午也透過社群平台X發聲表示，他由衷感謝IPAC邀請蕭美琴在歐洲議會的IPAC 2025峰會上發言。作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣將堅定地與歐洲及其他理念相近的朋友們堅定站在一起，堅決守護民主。
蕭美琴於演說中指出，台灣之所以重要，有至少三個核心的理由，包括台灣有蓬勃的民主制度，證明了民主能在亞洲茁壯發展；台灣是全球經濟的關鍵要角，在全球科技供應鏈的緊密網絡中扮演著關鍵角色；台灣是負責任的國際夥伴，儘管被排除在國際組織之外，依然堅守並遵循國際標準，有台灣的參與，全球的努力更加堅韌有力，「台灣之所以重要，並非因為我們是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整與全球的繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣。」
總統府今日下午也表示，蕭美琴將於9日上午6時許搭機抵台，並將在國賓門針對此次赴歐出席IPAC峰會發表簡短談話。
