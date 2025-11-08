蕭美琴驚喜現身IPAC演講 強調全球繁榮仰賴台灣
副總統蕭美琴昨天（7日）驚喜現身在比利時布魯塞爾舉辦的對中政策跨國會議聯盟IPAC峰會，發表專題演說。蕭副總統向在場的與會來賓強調，台灣的自由和強大，對國際社會而言，非常重要。來聽聽看她的說法。
「台灣不只很重要，它對全球關乎和平繁榮和民主的未來，是不可或缺的。」副總統蕭美琴強調：「台灣對世界來說很重要至少有3個核心原因，首先我們是一個蓬勃發展的民主國家，台灣證明了民主也能在亞洲綻放，就算面臨內外壓力我們還是舉行自由選舉，保障公民自由也支持社會多元化。」
「台灣很重要，並不是因為我們是被脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，都在依賴一個強大且自由的台灣。」
報導指出，蕭副總統是在外交部長林佳龍的陪同下，7日突然出現在IPAC峰會中，並以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為主題、發表演說。她對與會的IPAC成員喊話，表示台灣期待在未來，在至少4個領域，加強深化合作，包括貿易和技術合作，再來是全社會防衛韌性，第三是全球包容，最後則是最重要的，台灣海峽的和平。
#BREAKING 🇹🇼 Taiwan’s Vice President @bikhim delivers breakthrough address to global assembly of lawmakers at #IPACBrussels25, marking the first-ever speech by a senior member of the Taiwanese Government in a foreign parliament. #快訊 台灣副總統 @bikhim 在 #IPACBrussels25… pic.twitter.com/A0gKv0y3Yc
— Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) November 7, 2025
