蕭美琴驚喜訪歐外交突破！吳志中揭秘辛！謝志偉：「不來太可惜了」、林佳龍回試試看、賴總統定調：「那就全力以赴吧」

副總統蕭美琴昨（8日）現身歐洲議會，並以台灣副總統身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，達成台歐外交的大突破。期間駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出了不少努力。對此，吳志中今（9日）透露，蕭美琴此次訪歐之行，真的要感謝駐歐盟謝志偉大使來電，表示「如果蕭副總統不來，那就太可惜了」。

吳志中今日於臉書發文表示，蕭美琴此次訪歐之行，真的要感謝駐歐盟謝志偉大使來電，表示「如果蕭副總統不來那就太可惜了」；隨後外交部長林佳龍也指示「可以試試看」；總統賴清德也建議全力以赴。

吳志中說，此次蕭美琴訪歐過程中，外交部參與同仁將士用命日夜不停展開無數協商，「有失敗、有挫折、有成功、有運氣、有臺灣先賢先烈的保佑！Team Taiwan !」

而謝志偉也隨即在這篇貼文下方留言，發表對吳志中的感謝之意。謝志偉表示，在整個安排過程中，吳志中經常半夜被他吵醒交換意見，先前2人分別擔任駐法、駐德大使時，就已是如此，「他為台灣打拚的熱情時時令我感到欽佩，也常常鼓舞著我」。

謝志偉說道，自己比吳志中年長幾歲，「年紀他趕不上，但白髪已被他追上」。他也提到，二人的名字分別是志偉、志中，「正是為台灣有志一同」。

謝志偉接續說，當蕭美琴搭乘的飛機降落布魯塞爾機場時，吳志中在群組裡打字透露自己感動到掉眼淚，他當下也感到視線模糊，「身為關鍵任務其中一員真的感到與有榮焉」。

