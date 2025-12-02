蕭美琴：兩岸可以合作、前提是中國尊重台灣的自決權

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統府今(12/2)發布副總統蕭美琴近日受訪談話，蕭美琴表示，台灣對於兩岸關係，追求的是永續和平，從台灣的角度，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久，和平必須包含互相尊重，若中國能理解、尊重台灣人民有權決定自己的未來，台灣人民是普遍友善且開放的，彼此可以合作。

副總統蕭美琴接受美媒《戰情室》(WarRoom)節目專訪

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。針對兩岸問題，蕭美琴受訪表示，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標。

蕭美琴指出，從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平。因此，和平必須包含一定程度的相互尊重。

蕭美琴說，站在台灣的立場，我們渴望延續我們的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重台灣人民的意願是和平共處的要素之一。

蕭美琴指出，永續和平涉及所有利害關係者，且各方都必須覺得自己是致勝方案的一部份，必須是一個雙贏的局面。中國領導階層談論過「中華民族的偉大復興」，中國人民也覺得在經濟與科技上的進步，理應獲得一定程度的尊重。

蕭美琴說，但對台灣而言，希望中國在進步的同時，也有更多的仁慈、同理心，並理解台灣人民也應有權決定自己的未來。如果能有這樣的尊重，他認為臺灣人民普遍非常友善且開放，是可以彼此合作的。

