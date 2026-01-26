蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日上午成功徒手攀爬台北101，成為史上第一人，引發國際關注，不過副總統蕭美琴和行政院長卓榮泰，社群發文卻改為「台灣101」，引發爭議。對此，律師葉慶元表示，台北101是登記有案的商標，擅自改名不是很無聊嗎？

美國自由攀岩好手霍諾德25日挑戰徒手攀登101成功。（圖／Netflix提供）

蕭美琴發文表示，「恭喜Alex以徒手攀登的方式，成功站上台灣101的頂端！感謝所有幕後團隊，促成這次創舉。透過直播，讓全世界的觀眾一起見證人類的勇氣與台灣的美麗。這不只是一場攀登，更是一場向世界傳遞勇敢與堅持的感動時刻，也再次讓台灣站上國際舞台，閃耀發光。」

卓榮泰發文表示，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩。相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣= 突破極限。」

對此，葉慶元今（26）日在臉書發文質疑，連綠媒都報導確認，台北市政府在這次霍諾德徒手攀登台北101活動出力甚多！明明就是一件藍（台北市政府）綠（中央政府間接經營的台北101）合作，讓世界看到台灣的好事，青鳥質疑蔣萬安去蹭，不是很無聊嗎？

律師葉慶元。（資料照／中天新聞）

葉慶元直言，真正無聊的，應該是擅自把台北101改成台灣101的人吧？那是人家登記有案的商標好嗎？

事實上，針對「台北101」被蕭美琴和卓榮泰改為「台灣101」，立委王世堅今日受訪時回應，台灣雖然地小人稠但有2300萬人，有不同看法跟意見時也代表有很強大的生命力，但這也更需要大家互相包容、求同存異，大家對名稱的稱呼也都很熟悉，那就約定成俗，照最多人的來稱呼，不過如果有人喜歡稱「台灣101」當然也可以啊，法律並沒有禁止。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

儘管王世堅表示尊重「台灣101」的說法，但他很快就補充道，台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣，「你會稱巴黎凱旋門，你會去稱法國凱旋門嗎？沒有阿！所以就是『台北101』」。

