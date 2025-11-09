蕭美琴：台灣人民都該有參與國際社會的機會

副總統蕭美琴（前）由外交部長林佳龍（右後）陪同結束在比利時出席「對中政策跨國議會聯盟」年會行程，9日上午搭機返台。（陳麒全攝）

副總統蕭美琴9日清晨自比利時返抵國門，她在機場發表談話表示，期待國際對台灣有進一步的理解與支持，台灣的國際處境艱難，「但我們始終沒有退縮，因為相信台灣人民與世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。同時，前總統蔡英文9日已抵達柏林，10日預定出席「柏林自由會議」，向國際表達台灣守護民主自由的決心。

據了解，蕭美琴與蔡英文先後在歐洲發表的演說，有一共同重點「強調台灣是國際社會值得信賴的夥伴」。賴清德總統昨日發文，感謝蕭美琴接受重任，並祝福蔡英文此行圓滿順利。

蕭美琴7日赴比利時布魯塞爾，8日出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，並發表專題演說後即返台。由於IPAC年會舉辦地點是在歐洲議會的大樓，蕭美琴出席的消息公布後，引發大陸駐歐盟使團的強烈抗議。

蕭美琴與外交部長林佳龍於9日清晨7時19分返抵桃園機場，由外交部政次吳志中接機。蕭美琴致詞表示，她接受IPAC邀請，在年會「台灣專題」場次中，以「台灣是國際動盪變局中可信賴的夥伴」為題，分享台灣民主經驗。

蕭美琴指出，此行代表賴清德總統出席年會，她呼籲各國與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，共同守護區域和平與穩定。

她並感謝林佳龍的外交團隊，包括駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉與駐英代表姚金祥等，也感謝國安會等國安團隊的安排，讓此行順利結束。

不過國民黨立委許宇甄認為，賴政府把蕭美琴赴歐洲議會大樓的「非正式演說」包裝成重大外交勝利，是自我安慰式的政治秀，這次活動既非歐洲議會的邀請，沒有任何實質政策成果，稱此為外交突破根本是在自我催眠。

民進黨祕書長徐國勇則強調，全世界都肯定台灣的自由民主，所以蕭美琴至歐洲演講，對台灣是很重要的外交活動，全國民眾都很高興，但陸方提出抗議，「中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去」。

蕭美琴昨晨返台後，上午就在世貿現身參觀金融博覽會，展現鐵人體魄。