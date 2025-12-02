蕭美琴：台灣人非坐等他人拯救

副總統蕭美琴接受美國播客節目「戰情室」專訪時表示，她不清楚「二○三二年終局狀態說」，但和平不能建立在一方支配另一方之上；美軍是否會協防台灣？蕭美琴說，台灣人民並非坐等他人拯救，只要把兩岸開戰停留在假設階段，美國就不用做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

蕭美琴表示，台灣從首次民選總統以來，中國的軍事威脅就持續存在；中國設計心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，試圖在台灣社會散布恐懼以迫使人屈服。她以校園霸凌為比喻，稱中國的心理戰著重在三領域，包括詆毀民主制度、攻擊北京視為威脅其社會秩序觀的個體，包含她本人、賴清德總統、立委等，接著還要分化台灣和美國，試圖宣傳美國不可靠、台灣沒朋友。

針對「二○三二年終局狀態說」，蕭美琴表示，不知為何有設定二○三二年時間點的問題；對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。

蕭美琴說，現實是中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，軍事姿態極具侵略性，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助於相互尊重與永續和平；理想的狀況是，一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。

談到部分美國人民沒有意願在台海爆發衝突時由美軍介入，蕭美琴表示，台灣人民和美國人民的感受一樣，不希望台海發生戰爭，台灣所做的強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突一部分，「台灣人民並非坐等他人拯救」。

是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴表示，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定；台灣人民的自我防衛意志也是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續採取自我強化的必要措施。

她也說，台灣從零打造台灣的無人機供應和能力，台美在這些領域的合作，有助於台灣加強不對稱作戰和嚇阻的能力，台美供應鏈若能合作，進步幅度會更大。

