蕭美琴：台灣深刻體會失去自由的感受、要努力守護人民的政治權利

副總統蕭美琴說，台灣深刻體會失去自由的感受。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（5）日表示，面對快速變動且高度動盪的全球地緣政治情勢，台灣持續強化民主與安全防衛，致力確保人民共享繁榮，並盼與理念相近夥伴攜手同行，深化合作。他也說，台灣作為相對年輕的民主國家，深刻體會失去自由的感受，同時也不斷地被提醒，自由始終面臨威脅，必須更加努力守護人民得來不易的政治權利。

蕭美琴接見「中北歐國家國會議員訪問團」。 圖：總統府提供

蕭美琴今上午接見「中北歐國家國會議員訪問團」，成員包括立陶宛國會議員帕季格（Žygimantas Pavilionis）、巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、愛沙尼亞國會議員梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會議員徐德分（Till Steffen）、波蘭國會議員波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）及烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）。

蕭美琴致詞時表示，當前正值印太地區與歐洲之間就共同關切議題深化交流的關鍵時刻。他說，全球地緣政治局勢快速變化且高度動盪，無論在安全、價值觀或經貿層面，過去一年都出現了諸多重大轉變。

蕭美琴進一步指出，如同各訪團成員所代表的國家，台灣也正努力在此充滿挑戰的國際環境中前行，持續強化自身民主、提升安全與防衛能力，同時確保人民能夠共享繁榮。他說，在如此艱難的環境下，要同時達成多重目標並不容易，但有一點非常明確，就是台灣必須與夥伴攜手合作，因此訪團的到訪顯得格外重要。

蕭美琴提到，儘管彼此來自世界不同地區，擁有不同的歷史與文化背景，但彼此之間享有對自由的堅持、對民主的珍視等共同價值。他說，對台灣而言，自由得來不易，今年將迎來總統直選30週年，作為相對年輕的民主國家，台灣深刻體會失去自由的感受，同時也不斷地被提醒，自由始終面臨威脅，必須更加努力守護人民得來不易的政治權利。

蕭美琴說，數月前他應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，前往布魯塞爾與聯盟成員進行交流，深刻感受到跨越文化、不同大陸之間，因重要的共同目標而建立起的緊密連結。他因此再次對訪團在此重要時刻來訪表達歡迎之意。

蕭美琴接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」。 圖：總統府提供

此外，蕭美琴也接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」，成員包括巴拿馬共和國國會議員暨IPAC執行秘書培瑞茲（José Antonio PÉREZ BARBONI）、議員暨IPAC巴國成員布雷雅（Francisco BREA TRISTÁN）、瑟德紐（Alain Albenis CEDEÑO HERRERA）、議員薩摩拉（Neftalí Omar ZAMORA IBARRA）、瓜迪亞（Néstor Antonio GUARDIA JAÉN）、岡薩雷斯（Jorge Alberto GONZÁLEZ LÓPEZ）。

蕭美琴說，近幾個月內，他已與在座幾位朋友分別在布魯塞爾及台北第三度見面，倍感親切；很高興此次也有首度訪台的成員，他要表達由衷歡迎之意。

蕭美琴指出，台灣與巴拿馬雖然都不是大國，但都在國際上扮演關鍵的角色，共同擁護民主自由的價值且具戰略重要性。在此動盪的世界中，他相信透過相互參訪與互動可奠定更友好的基礎，進而深化台巴雙邊關係發展。

