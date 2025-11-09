蕭美琴「外交突破」返國 談台灣處境艱難挫折：我們從不退縮

蕭美琴返台發表談話。（總統府flickr）

副總統蕭美琴日前應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會發表演講，今（9日）一大早返國發表談話。蕭美琴直言，台灣國際處境一直都很艱難、面臨許多挫折，但台灣未曾退縮，「我們也會繼續以自信、務實而堅定步伐，向世界展現志氣、善意及民主力量」。

蕭美琴致詞時表示，這次是奉賴清德總統指派，應IPAC邀請在11月7日出席在歐洲議會的布魯塞爾年會，並由林佳龍陪同，這次有幸代表台灣在IPAC年會台灣專題場次中，向歐洲及各國好友；國會議員、公民社會及媒體，分享台灣民主故事，期待國際社會對台有更進一步理解與支持。

IPAC具體行動挺台 蕭美琴致謝

蕭美琴說，IPAC是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會、歐洲議會民選議員所組成跨國議員平台，長期以來是台灣最堅定夥伴，以具體行動支持台灣，挺台灣參與，強調台海和平與區域穩定重要性，積極替台在國際發聲。

蕭美琴返國獲得獻花。（總統府flickr）

她表示，自己在演講中以「台灣動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，當中特別強調台灣是全球高科技製造與民主供應鏈夥伴，也是負責任國際成員，自由強韌台灣，對全球和平、繁榮與民主未來，都有不可取代價值。她呼籲各國夥伴與台灣深化經貿與科技合作，強化韌性與安全對話，並支持台灣國際參與，攜手維護台海和平與區域穩定。

蕭美琴感謝IPAC邀請及各方合作，這次才能順利成行，也感謝歐洲議會、公民代表在場邊熱烈交流；還有外交團隊、駐歐盟兼比利時代表謝志偉、駐英國代表姚金祥、駐外館同仁等，才能讓此趟行程圓滿順利。

沒一件事是容易的！ 蕭美琴：台灣人該有參與國際社會機會

蕭美琴有感而發，台灣國際處境一直以來都非常困難，有很多不公平，也有很多挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，一步步開創我們的道路。」

她說，正如她演講中所提到，「台灣人善良、熱愛自由、努力，積極願意為世界做出貢獻，我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助」。

讓世界看到台灣 與國際友人繼續同行

蕭美琴對於此行感到榮幸與感動，向世界傳遞台灣人民聲音，始終是他們的責任；讓世界看到台灣的好，支持台灣是他們的使命，「台灣不孤單，我們有越來越多理念相近的國際朋友，願意跟我們同行，我們也會繼續以自信、務實而堅定步伐，向世界展現志氣、善意及民主力量。」

