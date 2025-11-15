蕭美琴:政府持續完善乳癌防治

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會暨第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會15日登場，副總統蕭美琴表示，政府會持續完善政策、資源與制度，盼更多女性擁有健康人生。（中央社）

本報綜合報導

副總統蕭美琴15日出席台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會暨第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會表示，政府會持續完善政策、資源與制度，盼更多女性擁有健康人生。

蕭美琴指出，乳癌長年為台灣女性頭號殺手，每年逾萬名婦女受影響，想告訴所有接受治療與完成重建的女性「妳們真的非常勇敢，也非常了不起。」

除了治療之外，蕭美琴強調，預防工作同樣重要。政府持續推動乳癌篩檢與健康教育，努力讓民眾早期發現、及時治療，希望更多女性能遠離疾病的負擔、擁有健康人生。

廣告 廣告

她細數近年政府所推動的多項政策，包括強化癌症篩檢、提升精準診斷與整合式治療、建構更完善的心理支持與社區照護系統。政府的目標是讓每名病人都能在治療與康復的旅程中，真正感受到被支持與陪伴。

蕭美琴同時指出，隨著精準醫療、免疫治療與人工智慧診斷的快速發展，乳癌治療已進入跨領域、跨技術、整合創新的新時代。

蕭副總統強調，政府會持續與醫界站在一起，透過完善的政策、資源與制度，確保所有面對乳癌的患者，都能得到早期發現、適切治療與貼心照護，並擁有一條有尊嚴的康復之路。

她向所有投入乳癌領域的醫師與醫療人員致上誠摯謝意，也感謝每名康復者，以及持續支持這項工作的朋友們，「讓我們一起努力，讓每一名面對乳癌挑戰的女性，都能知道『妳並不孤單，我們都與妳同在』」。