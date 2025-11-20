蕭美琴：次世代通訊或B5G通訊發展 盼打造太空科技國家隊

蕭美琴副總統今（20日）上午出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」時表示，臺灣不能缺席探索太空、次世代通訊或B5G通訊的發展，我國自主研製的福衛八號齊柏林衛星，是邁向太空產業發展的重要一步。期待該基地激發出更多創新、培育更多人才，一起努力打造一支屬於臺灣的太空科技國家隊。

蕭美琴副總統11月20 日出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」。（總統府提供）

蕭美琴上午出席這項活動，並與現場貴賓一同進行揭牌儀式，參觀培育基地。包括總統府資政沈榮津、顏志發、教育部次長張廖萬堅及國立臺北科技大學校長王錫福等人都受邀出席。

蕭美琴致詞時表示，很榮幸參與今天的揭牌儀式，政府全力支持B5G次世代通訊、太空產業以及人才培育與養成，這也正是本次揭牌名稱所涵蓋的三大核心元素，要與大家攜手並進來推動。

她指出，太空其實就在每個人的身邊，不論是遙測衛星中的光學衛星，或是合成孔徑雷達衛星，對於整體的國家安全、海域認知，以及氣候變遷所帶來的氣象挑戰以及國土管理都息息相關。另外，包括海底電纜因外力因素干擾中斷、偏鄉數位韌性或智慧海洋等各種環境挑戰，以及政府正全力支持的無人載具開發，也都與未來的衛星產業，尤其次世代通訊息息相關。

她進一步指出，探索太空是總統在就職演說中提出的重要願景，次世代通訊也是五大信賴產業中的重要元素之一。臺灣不能缺席於探索太空、次世代通訊或B5G通訊的發展，許多國家也已積極開發中、低、高軌太空通訊、平流層的高空偽衛星（High Altitude Pseudo Satellite, HAPS）及平台站（Platform Station）。

她說，今天非常高興見證北科大在教育部和太空中心全力支持下，建造這個人才培育及技術發展的重要基地。太空產業從來不是一個人的事情，這個基地不只是訓練場，更是產、官、學、研整合的樞紐，也是人才養成、建構產業需求的生態系及與國際共同研發、驗證和制訂標準的重要基礎，相信將帶領臺灣在全球太空科技產業發展中占有一席之地。

蕭美琴提到，臺灣自主研製的福衛八號「齊柏林衛星」，不僅是一顆衛星，未來將以相互連接的星系形態呈現在國人眼前，也將成為許多產業自主發展、驗證通訊關鍵技術的重要平台，這是臺灣邁向太空領域科技產業發展的重要一步。期盼下個世代的年輕人不只仰望星空、將星空當成夢想，而是能真正地走進太空產業，把夢想變成專業。透過這個培育基地，打造一支屬於臺灣的太空科技國家隊。

蕭美琴表示，全球太空競賽已全面展開，臺灣不只是有能力，更是世界公認值得信賴的夥伴，是在安全、透明、可靠供應鏈中最閃亮的一顆星。臺灣不僅要加入這個產業，更要成為全球產業中不可或缺的角色。北科大是技職體系中唯一成立太空研究所的學校，期待這個基地激發出更多創新、培育更多人才，一起努力讓臺灣在面向太空時有更多自信。

