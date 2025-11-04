蕭美琴：看不到名字的國家 台灣被世界看見

副總統蕭美琴（左二）4日晚間南下出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」，並頒獎表揚資深卓越企業。（洪榮志攝）

副總統蕭美琴4日晚間南下出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」，頒獎表揚資深卓越企業。她致詞時特別以「沒有名字的館」、「沒有名字的島嶼」及「看不到名字的國家」形容，台灣人在如此困難的國際環境中，還能憑藉著勤奮與創新的實力，讓世界看見台灣是不可或缺的力量。

蕭美琴首先代表賴清德總統，向台南市總工業會成員，致上最誠摯的敬意與感謝，她表示，最近她從雜誌文章看到日本萬國博覽會裡，那個「沒有名字的館」，讓世界看到了台灣；那個「沒有名字的島嶼」，讓世界看到台灣的實力，這讓她想起，在去年台灣贏得世界棒球冠軍時，來自台南統一獅隊陳傑憲在胸前比出的手勢，也一樣是「看不到名字的國家」。

蕭美琴說，為什麼一個看不到名字、卻在如此困難的國際環境中，依然可以讓世界看到台灣的實力？這是因為大家的打拚，因為台灣人的忍耐、勤奮、創新，讓世界可以感受到台灣的實力，正是世界不可或缺的力量。

蕭美琴認為，近年來有越來越多企業遊走全世界後，更能體會到台灣的好，因此許多人才和資金都選擇回到台灣，不只是因為台灣的機會變多，更因為他們看到家鄉在進步，台南的企業家不只走向世界，更願意回來深耕土地，讓家鄉越來越好。

蕭美琴強調，如今產業面臨數位轉型、淨零轉型、人才短缺及關稅等新挑戰，政府將做產業最堅實的後盾，積極爭取對台灣更有利的國際經貿方案，協助企業研發創新，拓展多元全球市場。