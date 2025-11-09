蕭美琴、蔡英文接力訪歐 賴清德：台灣是國際可信賴夥伴

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，並和與會各國議員合影。 圖：翻攝蕭美琴臉書

繼副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，前總統蔡英文昨（8日）晚也啟程訪歐，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。總統賴清德今表示，台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

蕭美琴今早搭機返抵國門，透過臉書說明本次出席IPAC在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會之行，賴清德也透過臉書向蕭美琴表達謝意。

賴清德說，謝謝蕭美琴接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴清德提到，昨晚，前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」。「祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴清德也特別感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。他強調，「台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。」

