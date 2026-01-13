蕭美琴、蔡英文接棒訪歐！中國怒要求禁台政治人物入境 歐洲各國不甩

編譯張渝萍／綜合報導

去年11月初副總統蕭美琴赴歐洲議會演說、前總統蔡英文也接棒出訪德國，為台灣與歐洲外交重大突破；然而，這些舉動對中共來說相當刺眼。

根據《衛報》報導，十多名熟悉內情的外交官與官員透露，中國官員近來向歐洲國家推銷所謂的「法律建議」，聲稱歐洲各國自身的邊境法規「要求他們禁止台灣政治人物入境」，還警告這些歐洲國家不要「踩踏中國紅線」。而這些情況也受歐洲的外交政府部門證實。

副總統蕭美琴出席IPAC歐洲高峰會演說／受訪者提供

蕭美琴蔡英文訪歐後 中共對歐各國施壓

報導指，中共官員與歐洲各國交涉方式不一，有些針對個別國家、有些則以群體形式進行，然後有的透過照會（note verbale，一種半正式的外交文件），有的則是當面提出。

中共這些行動發生在11月與12月，應是在回應近期台灣官員訪問歐洲的行程，其中包括現任副總統蕭美琴、外交部長林佳龍，以及前總統蔡英文。

副總統蕭美琴出席IPAC歐洲高峰會演說／受訪者提供

報導指，中共雖表示，「尊重歐洲方面在制定與執行簽證政策上的主權」，但一份《衛報》看到的照會可發現，中共點出歐洲國家「制度性漏洞」導致台灣政治人物頻繁訪歐。

照會中指出：「中國希望歐盟機構及歐洲各國，基於中歐關係與雙邊關係的大局，作出政治決定，拒絕台灣所謂的總統或副總統（包括前任）入境。」文件中也列出其他官員。

中共還要歐學聯合國「不讓台人進政府大樓」

照會還點名這些官員曾訪問比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞與愛爾蘭等國，稱這些行為「嚴重破壞中歐關係」。

文件寫道：「歐洲方面……甚至縱容（副總統）蕭美琴在歐洲議會大樓發表演說，宣揚『台獨』分裂主張。」此處指的是蕭美琴在布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會演說。

蔡英文前總統參訪柏林邦議會。（圖／外交部提供）

此外，中共援引多項歐盟法律與規章，包括《申根邊境法》（Schengen Borders Code），其中規定非歐盟公民入境的條件之一，是「不被視為對任何成員國的……國際關係構成威脅」。

中國官員以此暗示，允許台灣官員入境歐洲，將威脅該國與中國的國際關係。報導指，在部分案例中，他們還提及《維也納外交關係公約》（ Vienna convention on diplomatic relations），或建議歐洲國家仿效聯合國的做法，禁止所有持台灣護照者進入政府建築。

當被告知這些動作時，台灣國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示：「北京對這項規定的適用與解讀相當大膽。這完全是北京的解釋，認為歐盟—台灣關係會威脅歐盟—中國關係。但這在歐洲既不是觀感，也不是現實。」

中國外交部未回應相關提問。但該份照會指出，歐洲國家應拒絕台灣所發行的任何「所謂外交護照」，並「禁止台灣人員進入歐洲進行官方接觸與交流，踐踏中國的紅線」。

歐洲各國不理會：台官員入境完全遵循規定

挪威與芬蘭外交部證實，他們是收到相關「建議」的國家之一，並表示與台灣相關的簽證規定是由申根體系的相關機構決定。

英國外交部發言人表示：「是否准許入境英國，完全依據我國法律與移民規則決定，並一視同仁適用於來自台灣的旅客。」

蔡英文前總統於「柏林自由會議」發表專題演說。（圖／外交部提供）

台灣外交部則表示，官員訪歐「完全與中國無關，中國無權干涉」。

台灣外交部發言人對《衛報》表示：「中國對其他國家採取各種脅迫手段，並威脅對台灣動用武力，這些行為破壞全球及印太地區的和平與穩定，也威脅歐盟的直接利益，才是真正損害歐洲國際關係的力量。」

