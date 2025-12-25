蕭美琴、蔡英文耶誕小驚喜 國防部：全程監控耶誕老人

政治中心／綜合報導

今天是耶誕節，副總統蕭美琴在社群貼出幕僚用照片拼貼而成的"耶誕樹"、前總統蔡英文更透過line官方帳號與民眾互動，輸入訊息祝福她耶誕快樂，就能聽到蔡英文的親口祝賀，國防部也難得走可愛風，貼出耶誕老人飛越台灣上空的截圖，還稱國軍持續掌握周邊海空域。

副總統蕭美琴說「我剛回來就在看這是什麼。」

副總統蕭美琴剛回到辦公室，門口就有小驚喜。

原來是幕僚們剪下她與愛貓的照片，拼成耶誕樹的輪廓，還考她上面有幾隻貓。

蕭美琴說「但是還好有穿這紅紅的，聖誕快樂。」

身上的綠色外套，巧妙對上節慶drseecode，前總統蔡英文也在她的官方LINE帳號跟支持者互動。

前總統蔡英文說「也祝你聖誕快樂。」

蔡英文也透過line群和支持者互動（圖／民視新聞）

輸入訊息祝蔡英文耶誕快樂，也會獲得她錄音祝福，不管是對蔡想想祝賀，或點賀卡上的蔡阿才，都能獲得回應，找到8個回應，蔡英文會加碼送上她與8個毛小孩合照。

向來嚴肅的國防部，耶誕節也難得幽默，響應北美防空司令部的「追蹤耶誕老人」企劃，截下耶誕老人通過台灣的畫面發文分享，還說"代號Santa1的耶誕老人經過台北，國軍持續掌握周邊海空域，確保全程維持正常狀態，也讓網友們看了直呼"好可愛"、不能只有經過、應該下來送禮，佳節氣氛滿滿。

美國北美防空部也用雷達，做出現在聖誕老人送禮到哪邊，滿足小朋友願望。（圖／翻攝網路）





