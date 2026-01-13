蕭美琴、蔡英文訪問歐洲，讓北京超不爽！外交照會要求歐洲「別讓台灣官員入境」，學者分析背後戰略：用投資恐嚇小國

副總統蕭美琴、前總統蔡英文去年相繼訪問歐洲，顯然讓北京很不開心。英國《衛報》13日報導，中國近日頻頻警告歐洲國家不得讓台灣官員入境，否則將面臨跨越「紅線」的後果。

多名知情的歐洲外交官員對《衛報》透露，中國官員持續向歐洲國家施壓，聲稱其邊境法規要求禁止台灣政治人物入境。據稱中國官員已向駐北京的歐洲使館提出交涉，或透過當地使館直接向歐洲各國政府提出警告，要求歐洲國家不得「踐踏中國的紅線」，應當拒絕接受台灣發放的「所謂外交護照」，「禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸與交流」。

《衛報》指出，北京的外交動作主要是在去年十一月之後進行，包括針對個別國家的接觸、以團體形式進行，或者透過書面照會，也有親自拜訪提出要求。一部分也是針對台灣官員最近密集前往歐洲的回應，包括現任副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、前總統蔡英文的訪歐行程。​

根據一份北京提出的外交書面照會，中方表示「尊重歐方在制定和實施簽證政策方面的主權」，但強調某項「制度漏洞」導致台灣政界人士頻繁訪歐。中方援引包括《申根邊境法典》在內的多項歐盟法規，強調非歐盟公民入境的條件之一是「不被視為對任何成員國之國際關係構成威脅」，強調「允許台灣官員入境歐洲國家，將危及該國與中國的國際關係」。

北京更援引《維也納外交關係公約》，建議歐洲國家應當效法聯合國做法，禁止所有台灣人進入歐洲的政府建築物。東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）則對《衛報》表示：「北京對該項法規的運用與詮釋相當大膽，根據北京的解讀，歐盟與台灣的關係會威脅到歐盟與中國的關係，但這完全不符合歐洲的認知與現實。」

北京在外交照會中也​列舉了台灣官員訪問比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞及愛爾蘭等國的行程，強調這些行為「嚴重損害中歐關係」，並且指控「歐洲縱容蕭美琴在歐洲議會大廈發表演說，鼓吹『台灣獨立』的分裂主張」。挪威與芬蘭外交部證實，兩國均收到了北京的外交照會，但表示相關簽證規定由申根機構決定；英國外交部發言人則表示：「入境英國的許可完全取決於英國的法律及移民法規，這些規定對來自台灣的旅客同樣適用。」

針對北京的舉動，台灣外交部對《衛報》表示：台灣官員訪問歐洲「與中國毫無關聯，中國無權干涉」，「中國對其他國家採取各種脅迫手段，對台灣施加武力威脅，此舉不僅破壞全球及印太地區的和平穩定，更威脅歐盟的直接利益，中國才是真正損害歐洲國際關係的勢力」、強調「中國的行為應受到譴責」。

馮儒莎指出，北京的「建議」雖然並未被歐洲各國所接受，但​部分歐洲小國仍對北京的警示性措辭高度重視。​馮儒莎說：表示：「我認為這是另一種讓歐盟成員國感到不安的方式，擔心其與中國的關係可能面臨風險」、「北京非常清楚，部分歐盟成員國非常希望吸引中國投資。」

《衛報》表示，雖然歐盟與北京保持正式關係，同時也透過議會外交與貿易與台北維持 穩固的非正式關係 。許多歐洲國家及歐盟在台北都設有貿易辦事處，這些機構實質上扮演非正式大使館的角色。柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的分析師宋高祖（Claus Soong）表示，對歐盟各國施加壓力，符合北京長期以來的戰略——動用一切可能手段阻止與台灣的更緊密合作。

