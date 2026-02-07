蕭美琴「變裝路人甲」！他3公尺外鷹眼秒認

▲副總統蕭美琴近日變裝現身2026台北國際書展。（圖／翻攝自蕭美琴Threads）

[NOWnews今日新聞] 「2026台北國際書展」於2月3日在台北世貿一館登場，距離結束2月8日進入最後倒數計時，副總統蕭美琴近日也特地「變裝」低調逛書展，並貼出現場照片與一長串書單，她還自嘲表示，整個逛展過程幾乎沒被認出來，唯一有認出她的人，只有民進黨立委沈伯洋。

蕭美琴6日在社群平台Threads上表示，通常只要總統賴清德出席的公開行程，她為了不影響活動與民眾，都會刻意避免重複參加；雖然日前總統已先行參觀書展，但因為書籍的吸引力實在太強，她仍忍不住在行程空檔中低調前往，悄悄地把許多喜歡的書帶回家。

不過，蕭美琴這場「躲貓貓」逛展行動，還是有被人認出，她笑說：「還好唯一有認出我的人只有沈伯洋！」並標記本尊帳號；被點名沈伯洋隨即在貼文下方幽默回應，他自稱在3公尺外，早就靠「鷹眼」認出蕭美琴，還笑稱「完了，這樣我更像情報員了」，逗趣互動也引發網友熱議。

貼文曝光後迅速在社群發酵，累積將近3萬人按讚，網友紛紛驚呼「戰貓副總統，這樣算是一種躲貓貓嗎」、「可以有這麼棒的戰貓副總統，實在是太榮幸了」、「我下午也有去書展啊，可惜沒遇到咪琴副總統，不然我應該也會認出來」、「真的是美琴副總統！有擦肩而過的觀察到，但當下又不是很確定」。

不少網友一邊哀號錯過偶遇機會，一邊也提醒副總統千萬要注意安全，蕭美琴則回覆說：「請各位關心安全的朋友們放心，低調出門但安全沒有鬆懈，我沒有落單過，隨扈們以書友的型態融入環境，就在我身邊！」

