蕭美琴：面對加劇的外部挑戰與威脅 台灣致力自我防衛

總統府檔案照

副總統蕭美琴今（8）日接見「美國外交政策全國委員會」訪團時強調，面對持續加劇的外部挑戰與威脅，臺灣將增加國防預算與推動體制改革，致力於自我防衛，也期盼國際社會持續關注並強調臺海和平穩定的重要性。

蕭美琴感謝「美國外交政策全國委員會」持續關心臺灣以及印太地區的安全與穩定，深知溝通不良的危害，長期致力於支持各方對話與交流的機會；多年前經常參與「美國外交政策全國委員會」舉辦的相關對話，非常珍惜每次溝通的機會，以期減少不必要的誤判和誤解。

蕭美琴指出，臺灣正面臨前所未有的挑戰，包括來自外部對我之威脅、解放軍針對日本與南海等周遭區域的軍事活動，以及持續加劇的灰色地帶侵擾、法律戰、心理戰及認知戰等，相關作為實令世界各地的人們感到擔憂。

蕭美琴表示，臺灣刻致力於自我防衛，持續投資以強化國防能力，賴總統近日也宣布增加國防預算，同時也推動國防體制內各項必要的改革。

蕭美琴感謝包括美國在內的許多國家一再重申維護臺海現狀與和平穩定的重要性，及臺海和平穩定對全球繁榮的貢獻，這對臺灣人民而言至關重要。