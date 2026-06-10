蕭美琴：8月PIF論壇展現台灣實力 深化台帛醫療、農業與青年交流

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蕭美琴表示，未來將持續深化台帛合作與青年交流，並透過太平洋島國論壇向國際展現台灣的專業能力與良善力量。（圖／方萬民攝）

副總統蕭美琴正率團訪問帛琉，今（10）日表示，今年8月由帛琉主辦的太平洋島國論壇（PIF），台灣將以「發展夥伴」身分參與，期待向各太平洋島國分享台灣與帛琉在醫療、農業、體育及基礎建設等領域的合作成果，展現「Taiwan can help」及台灣人民的良善力量。

蕭美琴在返國前於帛琉與媒體茶敘時指出，台帛關係建立在共同利益與實質合作基礎上，雙方長期互相支持。她特別感謝帛琉持續協助台灣參與國際事務，並在國際場合為台灣發聲。

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蕭美琴表示，此行見證台帛合作成果遍及各領域，從基礎建設、農業技術到數位化推動，都能看見台灣團隊投入的身影。台灣技術團長期協助當地農業發展與人才培育，替代役人員也參與數位轉型工作，深化雙方交流。

在醫療合作方面，蕭美琴指出，新光醫院與帛琉國家醫院長期維持合作關係，長庚醫院醫師團隊也多次赴當地義診及培育醫療人才。她表示，期待透過8月太平洋島國論壇，向更多友邦展示台灣醫療與公共衛生領域的專業實力。

蕭美琴也提到，台灣與帛琉同為海島國家，擁有深厚南島文化連結。未來將結合賴清德總統推動的「百億青年圓夢計畫」，擴大台灣原住民族青年與帛琉青年之間的文化交流，促進彼此對歷史與文化的理解。

此外，她表示，雙方也積極推動深度觀光合作，希望透過步道、生態、美食及文化體驗等多元旅遊內容，吸引更多台灣民眾認識帛琉不同面貌，進一步深化兩國人民之間的情感連結。

蕭美琴強調，台帛關係不僅建立在外交與戰略合作上，更重要的是人民與人民之間的友誼。未來台灣將持續透過政府、民間團體及各項國際合作計畫，擴大「Taiwan can help」的影響力，為區域及國際社會做出更多貢獻。

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