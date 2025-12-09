蕭美琴：AI時代青年不被取代 而是改變未來的力量

副總統蕭美琴今天(9日)出席「跨世代2025 AI青年力國際論壇」，她在聆聽青年團隊提出各項公共議題創新簡報後表示，台灣在全球AI競爭力排名中具備政策與硬體建設等優勢，商業生態與軟體應用則是弱項，但在聽到青年們提出以AI解決生活難題的提案後，她備感信心，認為台灣下一階段競爭力的關鍵就在下一世代身上。

「2025 AI青年力國際論壇」聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，邀集國內外青年領袖與產官學專家共同探討AI對教育、職涯與國際社會的深遠影響。副總統蕭美琴應邀出席，並聆聽公民提案優勝團隊發表簡報。

廣告 廣告

蕭美琴提到，她近期看到一則AI國際競爭力排名報導，台灣名列全球第16名，分析指出政府政策與硬體基礎是強項，但商業環境與軟體能量仍需強化。然而，她在聽到年輕人提出的多元創新提案後，信心大增，因為台灣有待加強的地方，就是靠著下一個世代有創意、有創新能力的青年們來共同解決。

蕭副總統肯定學生們從交通安全、綠能與便利性、古蹟文化保存到市場空間活化等議題切入，更展現同理心與傾聽，願意踏出「解決問題」的一步。她也以「打擊率10次能有3次安打就不簡單；10個好點子能被看見或被採納3個也是了不起的事」鼓勵青年面對挫折時不要放棄，可以再想下一個更好的提案。

蕭副總統讚許青年們看到問題不是只是抱怨，而是採取行動，甚至加入誘因設計，吸引更多人認同提案。她也不忘提醒，推動解方時要留意是否會對其他族群造成負面影響，公共政策往往需要「多層次解題」，才能真正兼顧各方需求，就像現在許多企業在蓋工廠前會先用AI建立虛擬產線、修正問題，若將同樣的概念放在提案上，也能讓公共決策更完善。

面對青年關切AI快速發展下的就業挑戰，蕭美琴強調，AI不是用來替代人，而是協助人類解決問題的新工具，政府會透過教育改革與就業媒合，全力支持青年發展。蕭美琴：『(原音)我不管去到哪裡，百工百業每個人都在喊說人才不足，也就是什麼，就大家只要有這一個動力、有一些創新，尤其是大家這麼積極地參與各項的AI，工具AI創新的活動其實百工百業的職場都在等著你們來。』

至於青年期待在政策上能有更實質的參與，蕭美琴表示目前中央與地方都有設立青年諮詢相關專責單位，作為青年的後盾，也願意接受各界意見。她強調，年輕世代的創新能力是社會進步的動力，更是國家最重要的資產。