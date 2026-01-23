蕭美琴2024年出訪捷克險遇車禍 嫌疑人竟是中共間諜記者

副總統蕭美琴2024年3月出訪捷克，險遇車禍意外，捷克警方逮補間諜嫌疑人，身分是中共官媒《光明日報》駐布拉格記者。（資料照片／總統府提供）

副總統蕭美琴2024年3月在上任之前出訪捷克，險遇車禍，當時捷克軍事情報局證實，中國派人監視蕭美琴行程，還規劃意外事故。根據捷克媒體報導，日前已逮捕一名中國間諜，身分竟是中共官媒《光明日報》駐布拉格記者，曾為中國駐捷克大使館工作。

捷克媒體過去曾報導，蕭美琴2024年3月以副總統當選人身份出訪捷克時，其座車被一輛轎車跟追、險釀車禍。捷克軍事情報局證實，中國大使館相關人士在蕭美琴訪問行程中進行監視，整個行動包括衝撞計畫，構成對蕭美琴的騷擾與恐嚇威脅。

根據捷克媒體報導，捷克警方17日逮捕一名間諜嫌疑人，身分是中共官媒《光明日報》駐布拉格記者，目前案件已進入刑事程序。

報導指出，這名記者在捷克工作多年，曾採訪一些捷克和斯洛伐克政界人士，並保持聯繫。捷克安全部門指控，該記者試圖從這些人獲取訊息。

捷克警方表示，這名記者是第一個違反「為外國勢力從事未經授權活動」罪行的人，該條款於去年1月納入捷克《刑法》。「外國勢力從事未經授權活動」指的是，以損害捷克共和國利益、國防、安全或其所屬組織的利益為目的，影響合作的行為。

報導也指出，基本刑罰為5年監禁，戰爭狀態下最高可判處15年監禁。該規定適用於為外國或外國組織工作，「意圖威脅或損害捷克共和國的憲法秩序、主權、領土完整、國防或安全」的人員。

捷克軍事情報局也證實，中方去年5月甚至對捷克軍方發動網路攻擊，確認是中國網路犯罪集團APT31所為，當時引起捷克政府高度關切，捷克外交部長更為此召見中國大使，提出嚴正抗議。



