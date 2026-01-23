蕭美琴2024訪歐遭尾隨險釀車禍 捷克逮「中國間諜記者」疑涉案

2024年3月，台灣副總統蕭美琴訪問捷克期間遭中國外交人員尾隨、險釀車禍。（張哲偉攝）



捷克警方與國家安全情報局（BIS）22日表示，他們於17日逮捕了1名涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的中國籍媒體從業人員。當局指出，此案不排除與台灣副總統蕭美琴2024年3月訪問捷克期間遭中國外交人員尾隨、險些釀成車禍的事件有關。





據捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）在社群平台X引述多家捷克媒體指出，遭逮捕的中國公民楊藝明（Yang Yiming）長期在捷克工作，身分為中共官媒《光明日報》駐布拉格特派記者。

楊藝明與部分捷克還有斯洛伐克政治人物建立聯繫，疑似試圖非法蒐集資訊，主要涉及相關人士的行程安排，以及訪問台灣的相關細節。楊雅嚳表示，楊藝明以記者身分掩護，實際上疑為中國從事間諜活動。





報導指出，早在2020年前後，《光明日報》與捷克1家歷史悠久但影響力有限的媒體《Literarni noviny》建立互動關係，後者陸續刊登立場偏向北京的文宣報導，凸顯中國在捷克的滲透行動。

捷克討論廢除「外國勢力非法活動罪」

此案正值捷克國內對「為外國勢力從事非法活動」刑法條文的廢除爭論升溫之際。根據捷克《經濟日報》（Hospodarske Noviny）報導，目前由不滿公民行動黨（ANO）、直接民主黨（SPD）還有汽車黨（Motoriste）組成的聯合政府近期計畫廢除這條刑法罪名。

捷克現任司法部長特伊茨（Jeronym Tejc）表示，這項去年2月才正式生效的法條，原本是為了在打擊威脅國家安全但未達間諜罪門檻的行為，例如散播假訊息或為外部勢力擴張影響力。然而，他指出法條定義過於模糊，容易遭濫用，甚至可能演變為類似共產黨執政時期用來打壓異見的工具。

特伊茨強調，廢除這條條文並不代表「間諜行為」會合法化。傳統的「間諜罪」以及「危害國家機密罪」依然存在，捷克政府意在回歸法律定義更明確的舊架構，以保障法治的精準性。不過，這次楊藝明遭逮賭，也成為這項法條生效以來的首宗起訴案件，凸顯該法仍具實際運用價值。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）日前在記者會上表示，雖然廢除這項法條是執政聯盟的既定計畫，但面對中國滲透案件的壓力，目前尚未列入優先議程，顯示社會輿論和國安需求可能影響立法時程。

蕭美琴2024訪捷克險遭尾隨車禍

值得關注的是，回顧2024年3月18日，台灣副總統蕭美琴以當選人身分展開為期3天的捷克之行，事後傳出她在訪問期間遭中國外交人員尾隨，險些釀成車禍。

捷克軍情局證實，曾監控到中國情報單位試圖對受保護人物進行具破壞性的行動。捷克媒體也指出，這場行動甚至計畫對副總統座車造成碰撞事故，顯示中國情報的滲透在捷克仍具實質威脅。

