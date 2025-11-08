蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了

賴清德對副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說一事表態。（圖／翻攝自IPACX）





2025IPAC峰會在比利時布魯塞爾舉行，台灣副總統蕭美琴在台灣時間（7）日深夜現身發表演說，這也是第一次有台灣現任副總統登上歐洲峰會演說，意義非凡。總統賴清德今（8）日在社群平台X上，對IPAC峰會邀約表示感謝，也提到作為國際作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣將與歐洲及志同道合的朋友們堅定並肩，捍衛民主價值。

蕭美琴登上IPAC發表專題演講引起了國際的高度關注，昨天駐歐盟大使謝志偉也設宴款待來自許多國家的國會議員、外使們，民進黨立委范雲也參與這場宴會。她表示，臺灣現在的民主，是幾代人犧牲換來的。因此，我們絕不會放棄，確保我們未來的世代，仍享有這樣的自由與繁榮。

蕭美琴在演說中指出台灣最重要的三個核心，包括台灣有著蓬勃的民主制度發展，證明「民主」能夠在亞洲茁壯地發展，並且台灣在全球經濟中扮演關鍵要角，在全球科技的供應鏈網路中扮演著關鍵的角色。

蕭美琴也說，台灣是「負責任的國際夥伴」，儘管經常被排除在國際組織之外，仍然堅守著國際標準。蕭美琴表示「台灣之所以重要，並不是因為台灣是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整、全球的繁榮之中，台灣都扮演一個強韌、自由的角色」。蕭美琴預計將於台灣時間明（9）日上午搭機抵台，屆時將對此次到歐洲出席IPAC峰會，發表簡短的談話。





