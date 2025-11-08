蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。
范雲指出，這次演講的消息直到最後一刻才正式宣布，演說開始前半小時，現場更只允許極少數人進出，所有新聞發布都必須等到蕭副總統離場後才能進行。她表示，台灣代表過去在國際場合常因中國阻撓而受限，例如連進入聯合國平行論壇或參觀場地都可能被禁止。蕭美琴能順利進入歐洲議會發表演說，本身就具有重大象徵意義，是外交重大突破，若中國事前知情，歐洲議會恐面臨抗議或阻撓。
范雲回顧，去年蕭美琴在未上任副總統時訪問捷克，曾傳出中國駐捷克大使館策劃車禍企圖進行跨境鎮壓，此事已獲捷克國安單位證實，顯示外交突破同時伴隨著真實的安全風險。
范雲形容，蕭副總統的演講魅力非凡，現場反應極為熱烈，氣氛如同「搖滾明星」演出。她透露，現場有超過50個國家的國會議員全程起立鼓掌致敬，約有三分之二的議員親自上前致意並合影留念，充分展現對蕭副總統及台灣的肯定。
國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不只關乎台灣，更強調全球共同價值，包含經濟穩定、民主與全球安全。范雲強調，本次外交突破證明台灣盟友不僅限於美國，還擴及歐洲、美加、拉丁美洲等各國議員，展現台灣在世界秩序中扮演「良善力量」的貢獻。
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交
