蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵

副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。

范雲指出，這次演講的消息直到最後一刻才正式宣布，演說開始前半小時，現場更只允許極少數人進出，所有新聞發布都必須等到蕭副總統離場後才能進行。她表示，台灣代表過去在國際場合常因中國阻撓而受限，例如連進入聯合國平行論壇或參觀場地都可能被禁止。蕭美琴能順利進入歐洲議會發表演說，本身就具有重大象徵意義，是外交重大突破，若中國事前知情，歐洲議會恐面臨抗議或阻撓。

范雲回顧，去年蕭美琴在未上任副總統時訪問捷克，曾傳出中國駐捷克大使館策劃車禍企圖進行跨境鎮壓，此事已獲捷克國安單位證實，顯示外交突破同時伴隨著真實的安全風險。

范雲形容，蕭副總統的演講魅力非凡，現場反應極為熱烈，氣氛如同「搖滾明星」演出。她透露，現場有超過50個國家的國會議員全程起立鼓掌致敬，約有三分之二的議員親自上前致意並合影留念，充分展現對蕭副總統及台灣的肯定。

國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不只關乎台灣，更強調全球共同價值，包含經濟穩定、民主與全球安全。范雲強調，本次外交突破證明台灣盟友不僅限於美國，還擴及歐洲、美加、拉丁美洲等各國議員，展現台灣在世界秩序中扮演「良善力量」的貢獻。





