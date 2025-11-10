蕭美琴IPAC演說功臣「是在野黨的她」 周玉蔻曝最大隱憂：這事很難說

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人周玉蔻指出，蕭美琴這次能赴IPAC演講，必須肯定民眾黨立委陳昭姿，因為有她的同意加入IPAC，才促使台灣成為正式會員國。

周玉蔻透過臉書發文提及，資深媒體人呂佳穎在《新聞放鞭炮》節目中分析，依照IPAC規定，要有2個以上政黨的國會委員參加才能成為會員國，而正是因為陳昭姿允諾加入、與民進黨立委范雲任共同主席，才促使台灣成為IPAC的正式會員國。

「這次台灣外交大突破，陳昭姿委員也是功臣」，周玉蔻表示，陳昭姿的加入，才讓蕭美琴有機會出現在比利時首都布魯塞爾的歐盟議會大廈內發表演講。

不過呂佳穎也擔心，陳昭姿即將在明（2026）年1月因民眾黨的「兩年條款」卸任立委，考量到此前藍白陣營的立委都拒絕加入IPAC，未來接任的民眾黨立委會不會加入，就很難說了。

