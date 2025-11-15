蕭美琴IPAC演說台歐關係更進一步！賴清德：我會繼續帶領台灣走向世界
記者陳思妤／台北報導
總統賴清德今（15）日下午以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高台灣的國際能見度。他並表示，面對威權主義擴張的威脅及人工智慧興起等挑戰，台灣正努力強化全社會韌性與反滲透，並以堅定的民主信念與積極的國防政策維護台海和平；也願意分享因應各項挑戰的經驗，以堅實的經濟實力和科技力量跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。
賴清德致詞時表示，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。他說，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。
賴清德指出，這個月副總統蕭美琴應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步。藉這個機會，他要特別感謝歐洲各界友人的支持。他也承諾，會繼續努力，帶領台灣走向世界，讓企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。
賴清德致詞全文如下：
很高興能夠受邀為歐洲台灣協會聯合會的年會獻上祝福。
歐台會每年舉辦年會活動來聯絡旅歐的台灣鄉親情誼、串聯各國政要，進而發揮影響力。各位為台灣發聲、奔走，提高台灣的國際能見度，我要代表全體國人致上最誠摯的感謝。
今年年會的主題是「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更加認識台灣豐富多元的文化，以及文化如何串起台灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。
在座許多國際友人以及歐洲議會的代表都曾經來台訪問，親自見證了台灣的自由民主發展，而除了共享的普世價值，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。
當前，台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。
台灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護我們珍視的日常生活。我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。
同時，我們將以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。
台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其，這個月蕭美琴副總統應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步。藉這個機會，我要特別感謝歐洲各界友人的支持。
台歐關係的發展除了駐外同仁與國際友人的努力，還有在座僑胞朋友的付出。大家都是最佳的國民大使，都為了台灣在國際上努力不懈，奮鬥向前。
我也會繼續努力，帶領台灣走向世界，同時讓我們的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。
最後，再次感謝各位對台灣的大力支持，也請大家持續為台灣發聲，我們一起打拚，繼續壯大台灣。祝福大會圓滿成功，大家身體健康、事業順利，謝謝大家。
更多三立新聞網報導
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國通緝沈伯洋哪招？作家曝背後因素：一籌莫展
不只IPAC！「賴蕭配」公布前 蕭美琴返台也曾上演007行動
蔡英文蕭美琴訪歐、G7外長聲明提台海 賴清德：台灣持續與世界並肩前進
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 21 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 8 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 8 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 5 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
中共祭百萬懸賞！吳子嘉酸引渡：你就試試看
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋剛被中國重慶市公安局立案偵查，並遭發布全球通緝，緊接著福建省泉州市公安局也祭出懸賞公告，向外徵集台灣網紅「八炯」及「閩南狼」的相關犯罪線索。儘管陸委會稱，中共...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 6 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》球迷選票加持 山本由伸衝進「大聯盟年度第一隊」
大聯盟公布2025年度最佳球隊，這是國聯、美聯球星聚集的世界最強隊伍，兩位MVP大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）各自取得DH、外野位置的第一隊席位。意外的是賽揚獎票選第2名的先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）落居第二隊，賽揚獎票選第3名的先發投手山本由伸被選進第一隊。中時新聞網 ・ 2 小時前
館長遭前員工爆猛料！經營健身房心聲再被挖
[NOWnews今日新聞]知名網紅「館長」陳之漢近日再度捲入風波，昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日開直播進行「毀滅式爆料」。回顧館長經營健身房的過程，先前他曾...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍
大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前