蕭美琴IPAC演說是外交突破？翁履中爆「偷渡」內幕
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說；旅美教授翁履中表示，IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，20多個國家、50幾人參加，幾乎都是在野議員。
針對蕭美琴IPAC演說，翁履中8日在《中間觀點 - 翁P聊時事》直播節目中表示，你只能說這個秀演的更厲害了，如果你不太了解的話，就可以大做。不出意外的，有的綠媒說是重大外交的突破，外交人員真的很辛苦，要鋪陳這些事情。但這根本就不是外交突破，可以說是偷渡。他舉例說，就像是以「模擬聯合國」的老師，租借一個私人的小房間，然後邀請中華民國的外交官，然後對外說我們首次進入聯合國演說，這是鬼扯、騙人。
翁履中接著表示，因為IPAC是一個大組織，IPAC實際的影響力完全是取決誰參加、誰支持。在拜登時代，還可以說，他們講民主。而且IPAC有一個最大的問題，是澳洲人發起，就是抗中的組織。
翁履中質疑認為，這個「外交突破」，也可以說是成功，算是近年來，台灣花錢去鋪陳的舞台當中，鋪到最高的舞台，鋪到歐洲議會，他們戲越演越逼真，演到歐盟、歐洲議會去了。
翁履中覺得，不是敲鑼打鼓的為自己身上穿金戴銀，就稱外交成功，站上歐洲舞台。若是他會覺得很丟臉，借人家的場地，然後說這是歐洲議會。這是IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，有20多個國家、50幾人參加，但幾乎都是在野議員。
其他人也在看
蕭美琴赴歐洲議會發表演說！賴清德這樣說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，對此，總統賴清德今（8）日透過社群媒體「X」表示，台灣會堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
福建號進台海？學者：雙航母放「這地區」是正確選擇
福建號航母舷號「18」，日前在海南三亞某軍港舉行入列服役，也讓中國大陸正式進入三航母時代。福建號可停放殲-35、殲-15T、空警-600等艦載機，擁有的電磁彈射技術，號稱世界頂尖。淡江戰略所副教授黃介正表示，雙航母放在海南島，可對台灣東部形成壓力，並維護中國大陸海上貨運線跟能源線的穩定，以及東南亞各國會對他比較尊敬一些。所以雙航母放在海南島，應該是一個正確的選擇。中時新聞網 ・ 4 小時前
日相：臺海穩定攸關日本安全
記者賴名倫／綜合報導 日本首相高市早苗7日出席眾院預算委員會時，指出倘若臺海爆發軍事衝突，將可能對日本構成安全保障法制列舉的「存亡危機事態」，強調將設想嚴峻局青年日報 ・ 4 小時前
蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。中國駐歐盟使團今早（11/8）發布聲明表示，此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。太報 ・ 19 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 18 小時前
視察桃機北登機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：北登機廊廳12月啟用
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況時表示，下（12）月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。 卓榮泰今天在交通部長陳世凱及桃園國際機場公司楊偉甫董事長的陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。 第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近50年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。 而卓榮泰今日視察的北登機廊廳工程，設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程。未來啟用後，將增加8個靠橋停機位，其中2個可容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，使機坪調度更具彈性，有效提升航班運作效率；另在盥洗空間方面，亦配有無障礙廁所，滿足不同旅客需求。查看原文更多Newtalk新聞報導滯留39萬頭豬恐釀價崩？陳駿季：無法給護盤價、但已達每公斤112元卓揆怒「遞半個橄欖園」換來封殺 民眾黨嗆見笑轉生氣、甩鍋在野新頭殼 ・ 10 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破EBC東森新聞 ・ 6 小時前
#F1 Norris拿下衝刺賽冠軍持續拉開世界冠軍的差距賓士雙車今天一起上頒獎台#聖保羅衝刺賽
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 5 小時前
全聯瑞穗鮮乳分2種！婆媽好奇差在哪 內行人：這款連醫生都推
全聯福利中心由於商品齊全，加上門市開遍各地，是許多民眾採購日常生活用品的地方。然而近日有一名網友發文表示，瑞穗鮮乳出了綠色包裝，好奇跟原本的差在哪？文章曝光後，大多數都推綠色版，「之前看過醫生推薦這罐」、「好喝，價錢也貴」。中時新聞網 ・ 6 小時前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。民視 ・ 5 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鄭麗文明將追思共諜 民進黨：切勿配合中共統戰
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？ 查看原文更多Newtalk新聞報導盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨新頭殼 ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 9 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 17 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前