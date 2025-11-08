蕭美琴IPAC演說是外交突破？翁履中爆「偷渡」內幕

副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說；旅美教授翁履中表示，IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，20多個國家、50幾人參加，幾乎都是在野議員。

針對蕭美琴IPAC演說，翁履中8日在《中間觀點 - 翁P聊時事》直播節目中表示，你只能說這個秀演的更厲害了，如果你不太了解的話，就可以大做。不出意外的，有的綠媒說是重大外交的突破，外交人員真的很辛苦，要鋪陳這些事情。但這根本就不是外交突破，可以說是偷渡。他舉例說，就像是以「模擬聯合國」的老師，租借一個私人的小房間，然後邀請中華民國的外交官，然後對外說我們首次進入聯合國演說，這是鬼扯、騙人。

翁履中接著表示，因為IPAC是一個大組織，IPAC實際的影響力完全是取決誰參加、誰支持。在拜登時代，還可以說，他們講民主。而且IPAC有一個最大的問題，是澳洲人發起，就是抗中的組織。

翁履中質疑認為，這個「外交突破」，也可以說是成功，算是近年來，台灣花錢去鋪陳的舞台當中，鋪到最高的舞台，鋪到歐洲議會，他們戲越演越逼真，演到歐盟、歐洲議會去了。

翁履中覺得，不是敲鑼打鼓的為自己身上穿金戴銀，就稱外交成功，站上歐洲舞台。若是他會覺得很丟臉，借人家的場地，然後說這是歐洲議會。這是IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，有20多個國家、50幾人參加，但幾乎都是在野議員。

