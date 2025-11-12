蕭美琴IPAC演說與在野分享光環 王鴻薇：對比賴清德格局高下立判
副總統蕭美琴日前於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說，創下台灣副元首出訪非邦交國首例，民眾黨立委陳昭姿透露，蕭美琴親自寫信向她道謝。對此，國民黨立委王鴻薇批評，蕭美琴大方感謝在野黨立委，賴清德卻雞腸鳥肚只會鬥。
王鴻薇今（12）日在臉書貼文寫道，副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的IPAC年度峰會發表演說，民眾黨立委陳昭姿也透露，蕭美琴親自寫信向她道謝；蕭美琴知道，如果陳昭姿沒有在2024年以民眾黨立委身分加入IPAC，且同意擔任台灣共同主席，台灣就無法成為IPAC會員國，也就不可能有此次歐洲議會的演講。
王鴻薇指出，這恐怕是賴清德任內，第一次有人膽敢向在野釋出善意，更遑論和在野黨分享光環，也讓人看見賴、蕭之間的格局與高度，有著本質上的差異。眾所皆知賴清德的鬥爭本性，從反對國會改革，到全面大罷免在野立委。為了繞開立法院民意監督，操弄司法權淪為政治工具，凡不順自己意，萬物皆可釋憲。
王鴻薇表示，就連已經有民眾入帳的普發現金1萬元，當時也被打成違憲，賴清德、卓榮泰兩人更是悍然拒發，公開抨擊政策。如果不是民意壓力以及在野堅持，最終大罷免大失敗，恐怕這筆錢到現在民進黨還不願還給國人。
王鴻薇指出，大陸對立委沈伯洋展開全球通緝，賴清德見同黨有難，第一時間彷彿忘記自己是總統及三軍統帥，自己不召開國際記者會聲援沈伯洋，卻叫立法院長韓國瑜去組織跨黨派立委聲援，想的都是政治鬥爭，似乎賴清德已把韓國瑜視為2028年大選的假想敵之一。
王鴻薇批評，蕭美琴釋出善意，與在野榮耀共享，終成佳話；賴清德的雞腸鳥肚，與在野逞兇鬥狠，最後搞得灰頭土臉。兩人格局高下立判。
