蕭美琴IPAC演說返台！引孟子名言「台灣國際處境困難始終沒退縮」

突破大陸封鎖，副總統蕭美琴快閃歐洲行，當地時間7日下午赴比利時，出席由「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）借歐洲議會場地舉辦的年度大會並發表演說。她今天（9日）一早返回台灣，並在桃園機場發表談話，強調一直以來台灣的國際處境都非常的困難，但我們始終沒有退縮，就像她在演講當中特別提到，孟子曰「得道者多助」，台灣走在正道上，就會獲得更多國際友人幫助。

蕭美琴今返台。（圖取自蕭美琴臉書）

蕭美琴致詞時表示，這次出訪行程是奉總統賴清德的指派，應IPAC的邀請，於11月7日出席在歐洲議會的布魯塞爾年會，如同各位所看到的是由外交部長林佳龍陪同自己一起前往。

廣告 廣告

蕭美琴指出，自己這次有幸代表台灣在IPAC年會專題台灣專題的場次當中，向歐洲和來自各國的好朋友、國會議員、公民社會以及媒體各界，分享台灣的民主故事，也期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

蕭美琴出席IPAC。（圖取自蕭美琴臉書）

蕭美琴強調，對中政策跨國議員聯盟IPAC是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會、以及歐洲議會民選議員所組成的跨國議員平台。長期以來，他們是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支持台灣。支持台灣的國際參與，強調台海和平。、以及區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

在演講當中，蕭美琴稱，自己以「台灣動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，當中她特別強調，台灣不僅是全球高科技製造以及民主供應鏈的重要夥伴。 更是負責任的國際成員，而自由和強韌的台灣，對於全球和平繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值。她也呼籲所有來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技的合作、強化韌性、以及安全的對話。同時支持台灣的國際參與，攜手維護台海的和平和區域的穩定。

蕭美琴表示，這一次的活動，她要特別謝謝IPAC團隊誠摯的邀請，以及各方的協助，讓這次能夠順利成行。她也要感謝歐洲議會以及各國的議員、媒體以及公民代表們在場邊熱烈的交流。當然她也要特別謝謝外交部、林佳龍等人所率領的外交部團隊以及所有駐外館的同仁，謝謝他們非常辛苦的規劃以及安排，讓這趟的訪問行程能夠圓滿順利。

蕭美琴表示，「我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助」。（圖取自蕭美琴臉書）

蕭美琴也分享自己的感觸，她說就是一直以來台灣的國際處境都非常的困難， 有很多的不公平，也有很多的挫折，沒有一件事情是容易的。但是「我們始終也沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會，更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰當中，也要一步一步開創我們的道路」。

蕭美琴強調，就像她在演講當中特別提到，孟子曰「得道者多助」，台灣人那麼善良、那麼熱愛自由、那麼努力，而且積極、願意為世界做出貢獻，「我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助」。

蕭美琴最後感性表示，「這一次能夠在歐洲議會這麼重要的殿堂當中，向長期支持台灣的IPAC成員，分享台灣的重要與責任，我感到相當的榮幸與感動，向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任。而讓世界看到台灣的好、支持台灣，更是我們的使命。台灣不孤單，我們有越來越多理念相近的國際朋友，願意跟我們同行。而我們也會繼續以自信務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣善意以及民主的力量」。

延伸閱讀

鳳凰來襲台北會放颱風假嗎？市府：路徑不確定、持續觀察

華航ITF旅展登場！全航線76折起還有AI品牌大使迎賓

和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏