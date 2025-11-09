蕭美琴IPAC演說返國 談台灣處境艱難：我們從不退縮

台北市 / 綜合報導

副總統蕭美琴應邀赴歐在「對中政策跨國議會聯盟」發表演講，今(9)日返抵國門，談話強調，台灣的國際處境一直非常困難，但我們始終沒有退縮，只要走在正道上，就會獲得更多國際友人幫助，此行籌備過程也曝光，不只總統賴清德親自主持會議，蕭美琴更是到最後一刻，才得知將親赴布魯塞爾會場，而前總統蔡英文8號深夜也「接棒」，搭機前往德國出席首屆「柏林自由會議」。

前總統蔡英文說：「我們要出發了。」機艙內自拍影片前總統蔡英文，昨(8)日深夜啟程德國法蘭克福，出席第1屆柏林自由會議發表演說，社群平台分享外交是一棒接一棒沒有停歇的工作，前一棒正是今(9)日返抵國門的副總統蕭美琴。

副總統蕭美琴說：「這次能夠在歐洲議會，這麼重要的殿堂當中，向長期支持台灣的IPAC成員分享，台灣的重要與責任，我感到相當的榮幸與感動。」蕭美琴在IPAC畫面也曝光，不只與兩名共同主席歐洲議會成員相談盛歡，更互相贈禮留念成就罕見的外交突破。

總統賴清德則在社群平台誠摯感謝IPAC邀請，強調台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友，堅定站在一起堅決捍衛民主，外交官員也透露蕭美琴此行籌畫過程，賴總統更親自主持會議，蕭美琴也是直到最後一刻，才得知將親赴布魯塞爾會場。

副總統蕭美琴說：「我們始終也沒有退縮，因為我們相信台灣人民，跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會。」外媒也相繼報導以「罕見」形容，蕭美琴這次的外交行動，美聯社提到由於先前蕭美琴，在捷克曾遭跟車險釀車禍，出於高度維安考量才會保密，路透社則形容這是台灣，大膽拓展歐洲外交的一環，彭博認為這次演說，為台灣爭取國際支持與認可。

副總統蕭美琴VS.記者說：「不會累嗎，因為行程很重要。」台灣戰貓下機後沒休息，馬不停蹄參加活動，這回蕭美琴訪歐行創外交歷史，清楚捍衛我方立場的同時，也讓世界看見台灣。

