蕭美琴IPAC演說「戰貓的突破」？學者：片刻外交高光畫面
#BREAKING ?? Taiwan’s Vice President @bikhim delivers breakthrough address to global assembly of lawmakers at #IPACBrussels25, marking the first-ever speech by a senior member of the Taiwanese Government in a foreign parliament. #快訊 台灣副總統 @bikhim 在 #IPACBrussels25… pic.twitter.com/A0gKv0y3Yc
— Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) November 7, 2025
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，吸引外界高度關注。對此，旅美學者翁履中則認為，台灣太習慣用「突破」兩字包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，但務實外交互動，其實仍停滯不前。他也點出台灣面對的當前挑戰，包括關稅談判談到哪裡、供應鏈如何嵌入國際等。
翁履中8日在臉書發文指，（蕭美琴）戰貓出擊，台灣在歐洲議會「場地內」完成一場高能見度的外交操作，不過這樣的策略，對兩岸關係和台灣處境可以說是樂觀與風險並存。不過其中一個關鍵是，這是IPAC的閉門活動，並非歐洲議會的官方安排，政治含金量要看「後續反應」。
面對兩岸關係局勢，翁履中進一步說明，「此刻台灣需要的真的不是炫目的外交大秀，而是可累積的槓桿」，歐洲對台的政治同情很充足，制度化進展卻步步為營：台灣與歐盟之間的雙邊投資協定（BIA）談不動，名稱政治難跨越，會員國票數難整合。
「這些說明了我們為何應該對近來台灣外交敘事感到擔心」，翁履中強調，台灣太喜歡、也太習慣用「突破」兩字包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，但更重要的是，台灣應該關注的務實外交互動，其實仍停滯不前。
翁履中也點出台灣面對的當前挑戰：包括關稅談判談到哪裡、供應鏈如何嵌入國際、軍購延宕怎麼處理等。他並說明，外交不是一次性的煙火，而是長期的信任堆疊。真正能讓民眾安心的，是「關務簡化、技術互認、可驗證的供應鏈韌性專案、可量化的安全協調」，這些一條條兌現，就算沒有掌聲，人民也會感受到政府的作為。
最後，翁履中指出，媒體說的「突破」並非全無道理，副總統在歐洲議會場域發聲，本身具象徵效果。但當美中競爭已是歐洲的「外在風險」，台灣的最佳策略，是把自己定位成「風險降低器」，而不是「風險放大器」。台灣面對的挑戰是否因此減輕，取決於方向是否務實、動作是否能轉化為制度。
