即時中心／温芸萱報導

副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾峰會，發表專題演說，被視為台灣外交重大突破。卻有網傳假訊息稱「法國BBC報導台灣砸80億歐元換演講」，遭IPAC官方嚴正駁斥為不實。對此，律師黃帝穎今（10）日也在臉書痛批，部分國民黨立委不站在台灣立場，反而附和中國論調。他形容蕭美琴的外交如同「照妖鏡」，讓舔共政客與紅色網軍現出原形。

副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年度峰會，並發表專題演說，被視為台灣外交的重要突破。不過，隨即有假訊息在網路散播，謠稱「法國BBC報導台灣砸80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」。對此，律師黃帝穎今日在臉書發文指出，這場外交行程如同照妖鏡，讓舔共政客與紅色網軍原形畢露。

黃帝穎表示，蕭美琴受「對中政策跨國議會聯盟」邀請，在歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，結果中國外交部怒嗆，紅色網軍隨即製造假新聞誤導輿論。IPAC官方也第一時間澄清，相關「台灣砸巨資換演講」的說法純屬虛構。

黃帝穎進一步批評，令人遺憾的是，部分國民黨立委並未站在台灣的外交立場，反而指控蕭美琴「政治作秀、不敢面對兩岸現實」，此舉形同迎合中國論調。黃帝穎強調，今年IPAC年會獲歐洲議會議長與比利時官方支持，蕭美琴登上歐洲議會演講殿堂，是台灣外交史上的里程碑，「但也如同照妖鏡一樣，讓舔共政客、紅色網軍現出原形」。





原文出處：快新聞／蕭美琴IPAC演講如「照妖鏡」 律師批：舔共政客、紅色網軍現出原形

