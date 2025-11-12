蕭美琴IPAC演講「范雲邀請」？郭正亮：跟歐洲議會無關
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說；旅美教授翁履中直批偷渡演戲，他覺得丟臉。前立委郭正亮直言，蕭美琴的演講只是場邊活動，跟歐洲議會無關，也沒列入紀錄。IPAC共同主席之一的范雲邀請，有什麼了不起？
郭正亮12日在《綠也掀桌》節目表示，如果賴清德到明年520還沒有去過美國本土，就太丟臉了。「兩年耶？那就表示你的外交完全失敗！」就只能透過那種「范雲邀請蕭美琴」這種方式，IPAC共同主席之一就是范雲，范雲邀請蕭美琴，這有什麼了不起？一下就被拆穿了。
郭正亮直言，IPAC不是外交，而是反中大集會，哪裡是外交？而且是蕭美琴進去，才把台灣副總統的名牌掛上去。主持人李珮瑄提到，是因為維安考量，才需要保密到家？郭正亮強調，蕭美琴入境比利時，跟進到歐洲議會，都沒有人稱她「副總統」。
郭正亮指出，且歐洲議會也沒有將蕭美琴演講列入當日的活動紀錄，這個叫「場邊活動」（side event）。就像APEC，習近平不是見了川普？，這個叫作「APEC的場邊會議」，沒有APEC的紀錄。「所以這跟歐洲議會，完全沒有關係！」
郭正亮直呼，「你去看歐洲議會的議事錄？一個字也沒有！你只是借場地而已。」
