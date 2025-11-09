蕭美琴IPAC發表演說 胡錫進砲轟：刷存在感的惡毒伎倆

我副總統蕭美琴7日在比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，陸媒《環球時報》前總編胡錫進8日撰文砲轟，此舉是「朝著中國刷存在感的惡毒伎倆。」

蕭美琴7日在布魯塞爾發表演說。 （圖/美聯社）

文章表示，「歐洲議會竟允許台獨頭面人物之一蕭美琴在歐洲議會大樓裡從事台獨分裂活動，發表演講，遭到中方的強烈譴責。」他指出，「這件事是歐洲議會一些人配合台獨搞挑釁活動，朝著中國刷存在感的惡毒伎倆」，「歐洲一些議員在反華方面非常活躍，他們總是為自己能夠搞出一些動靜來沾沾自喜。」

文章抨擊，這次蕭美琴並非向歐洲議會會議做正式演講，然而「它的惡劣處在於，歐洲議會允許蕭美琴帶著她的官方身份進入議會大樓，並且在那裡發表演講。這是一個故意打出的擦邊球。」

文章表示，「最後，老胡作為老媒體人想要正告台灣民進黨當局，他們需要認清台海山雨欲來的形勢，現在他們搞任何激進的挑釁，都是在自我敲響台割據政權的喪鐘。台獨跳得越高，他們死得越快。」

