蕭美琴IPAC維安大陣仗「遭酸請人演戲」 謝志偉：中國幹的好事！

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉9日在臉書上分享副總統蕭美琴到訪時，比利時的警方協助維安。翻攝自謝志偉FB



副總統蕭美琴於台灣7日受邀赴比利時布魯塞爾，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的年度峰會發表演說，由於行程機密，當天有大批警力維安，引起國際關注，有部分網友質疑是「請人演出」。對此，我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉9日分享一張與維安人員的合照，還直言當天有高強度維安都是因為「中國去年幹的好事」！

蕭美琴赴布魯塞爾的歐洲議會發表演說，前總統蔡英文8日晚間也飛往德國法蘭克福，出席第一屆「柏林自由會議」，預計10日發表也說，更創下她卸任1年半已三度出訪歐洲的紀錄。對於蕭、蔡兩人在外交上的努力，台灣有部分網友就質疑，布魯塞爾當天大陣仗維安是請人演出，還有人造謠說「台灣政府花80億歐元，讓蕭美琴去歐洲議會曝光。」

對於網友的嗤之以鼻，謝志偉9日晚上在臉書PO出5名布魯塞爾維安人員的合影，只見謝志偉親民地蹲低、燦笑，一名維安人員還豎起大拇指，「看看這張照片，各種謠言請閉嘴！拍的時候，我還跟他們說，有可能放社群媒體。結果每個都笑說『好啊』！旁邊這位還跟我一起竪起大姆指。」

不過，為了個資且尊重維安人員，謝志偉仍把他們的臉部遮起來，「其他部分，請依此類推，由於前後警車開道等維安動作都是公開的，因此，放此照片無礙默契。」

謝志偉接著說，「為何有此維安？中國要怪自己！」原來事出起因是去年（2024年）蕭美琴以中華民國副總統當選人的身分出訪捷克，在布拉格時，被中國外交官跟監施壓騷擾，甚至密謀衝撞座車，謝志偉痛批，那是公認的野蠻行為，「因此，這次人家以『文明動作』預防『野蠻行為』。無關政治，有關價值，好嗎！還要問『人哪裡找的，制服哪裡租的』嗎？你們想汚衊台灣人的堅靱，結果在羞辱別的文明國家，知道嗎？」

