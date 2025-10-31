蕭萬長戰勝肺癌三期14年「5心法」養出健康人生！營養師曝抗癌湯食譜
肺癌被稱為「癌中之王」，不是沒有原因。它早期幾乎沒有明顯症狀，等到出現咳嗽、喘或胸悶等不適時，往往已是晚期，讓人防不勝防。這個潛伏無聲的殺手，如今盤據台灣癌症死亡率首位，奪走無數生命。包括《好小子》男星顏正國、男星汪建民，以及「帽子歌后」鳳飛飛，皆因肺癌病逝，再次喚起社會對肺癌的高度警覺。
不過，也有許多病友憑著早一步的警覺與行動，改寫了命運。透過及早發現、正確的醫療決策，加上持之以恆的生活與心理調養，不僅成功擊退癌魔，還活出比從前更健康、從容的生命品質。前副總統蕭萬長就是早期檢查救回一命的最佳例子。
將癌細胞一掃而空！蕭萬長抗癌14年不復發，關鍵在做對這些事
2011年，蕭萬長在健檢時加做低劑量電腦斷層（LDCT），意外發現罹患第三期B肺癌，隨即接受手術與第一代標靶藥物IRESSA治療，成功控制病情。
如今86歲的蕭萬長，已穩定抗癌14年未見復發，蘇一峰醫師於節目《聚焦2.0》分享，認為，他之所以能長期維持健康，關鍵在於「早期發現、正確治療與積極照護」三大步驟，他在治療後持續落實規律運動與飲食管理，建立良好習慣，這些都為他延續健康、穩定抗癌打下基礎。
【蕭萬長肺癌病後5大自我照護重點】
每天步行約5000～6000步，每週游泳3次
每週飲用4次由太太準備的蔬果養生湯
飲食以天然蔬果為主，少加工、不依賴保健品
喜愛數獨、桌遊，抱持思考與專注力有利維持腦力敏捷
每日閱讀、運動，保持身心活力
癌症權威廖繼鼎醫師也曾在社群貼文強調，蕭萬長的健康關鍵不僅是醫療得宜，更在於他重視「生活照護」的重要性。即使是第三期肺癌也不代表無路可走，選擇合適的治療、穩定調養，也有望與疾病長期共存，維持良好生活品質。
營養師推薦「高植化素抗癌湯」抗氧化、抗發炎一碗搞定
大家難免好奇蕭萬長的「養生湯」究竟有何祕訣？營養師張宜婷在節目《聚焦2.0》中表示，雖無法得知實際配方，但她依照營養學原則、設計一道一般人也能輕鬆製作的「高植化素抗癌湯」，富含抗氧化、抗發炎營養素，有助支持免疫力與日常保健。
材料：紫高麗菜1/4顆（花青素抗氧化）、西芹1支（含多酚類與鉀離子）、杏鮑菇1根、番茄2顆、洋蔥半顆、紅蘿蔔1根、蒜頭2瓣（蒜素）、薑與橄欖油少許。
做法：所有食材切塊後，加入水煮30～40分鐘，不加鹽或僅加少許鹽調味即可。
備註：若想增加蛋白質，可加入豆腐、魚肉或海鮮。不過，若有腎臟疾病或需控制鉀攝取者，建議先諮詢醫師或營養師後再食用。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
地瓜排第9！專家票選「最新整腸食物Top10」醫讚1水果吃了便超順 秋天最強「護心果」！研究揭大降壞膽固醇10％、抗發炎還減脂肪肝
其他人也在看
「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手
坣娜因肺腺癌在59歲時離世，丈夫薛智偉心痛發文表示，2021年演唱會後她出現咳嗽症狀，因疫情影響未能及時就醫，直到同年12月才確診為第四期肺腺癌。她以堅強意志與從容心態「陪我又多走了四年」，病程雖困難，但仍維持積極生活。肺腺癌被稱為沉默的殺手，許多人發現時已屬晚期，汪建民與顏正國也是發現即末期，在去年與今年去世。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
全國首創行動CT醫療車正式啟用 彌補偏遠地區就醫缺口、邁向醫療平權里程碑
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市長張善政今（31）日上午於市府前廣場，出席「全國首創行動CT醫療車啟用記者會台灣好報 ・ 5 小時前
男性注意！「攝護腺癌」有3大明顯症狀
[NOWnews今日新聞]攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「肺癌」長年居癌症死因之首 北市聯醫：早期發現存活率9成
肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，有「隱形殺手」稱呼。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。自由時報 ・ 1 天前
痛風可以吃海鮮、菇類嗎？營養師解析「痛風飲食地雷」1飲料千萬別喝
風一吹就會痛，甚至痛到不能走路，痛風是發作起來會讓人受不了的問題。很多人會以為是吃了太多普林（purine）造成，像是魚肉、菇類和豆類，所以患有痛風的人通常都不太敢吃這樣的食物。不過，是真的不能吃豆類嗎？真的是這些菇類、豆類造成的嗎？還是有其他原因呢？《優活健康網》特選此篇，解謎痛風原因。優活健康網 ・ 14 小時前
不只油煙！研究：「廚房1物」增肺癌風險 害女性不抽菸也中鏢
歌手坣娜罹肺腺癌病逝，引發外界對肺癌的關注。食安專家「韋恩」（楊世煒）表示，韓國調查發現，女性肺癌患者中有90%是非吸煙者，主要與廚房環境有關。另外，30%工作者會因在瓦斯爐前工作約8小時，而出現肺部異常徵兆，年輕工作者也不例外。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 14 小時前
中醫解析頭痛6大類型！風寒、肝火、氣血虛都有關 醫師教你辨證止痛與調理體質
文章也可以用聽的 頭痛在中醫是屬於「首風」、「腦風」、「頭風」的範疇，發生原因主要與體質及外受風寒有關，因為頭部「經脈受阻，不通而痛」，經脈是體內運行氣血的通道，受到阻塞無法通暢而引發頭痛，或是因為「經脈失養，不榮而痛」，當經脈氣血不足或外部損傷，而失去營養供應時，就會導致頭痛的發生。 中醫師莊可鈞表示，在中醫經典古籍《素問．風論》提到：「首風之狀，頭面多汗，惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內。」莊可鈞指出，這句話描述了頭痛的常見症狀，以風作為描述，是因為頭痛的病勢快速，而頭痛表現多為頭面多汗、怕風吹，劇烈頭痛到無法忍受，而不可外出。 中醫頭痛6類型，症狀不一樣莊可鈞表示，中醫於頭痛的辨證及治療上，首先會將病因分為外邪所致及內在因素引起的頭痛，外邪所造成原因包含風、寒、濕、熱等，因寒者頭痛時伴惡風寒，因濕者頭痛如裹易感困重，因熱者頭痛而脹；而內在體質因素，則如氣虛、血虛、腎虛、肝陽、痰濁、血瘀等許多不同因素之虧虛或失調，也都會造成各種型式的頭痛。事實上，多數頭痛患者為許多病因合而引發，很少是單一的病因所造成。 中醫在臨床上根據患者體質及疼痛性質，常將頭痛分為6種類型，在頭痛發作時，常春月刊 ・ 14 小時前
習川會他大輸？郭正亮：有史以來第一個把國安管制當談判條件
美國總統川普周四在與中國大陸國家主席習近平達成的里程碑協議中，做出了一項非比尋常的讓步：美國為了換取中國大陸承諾嚴打芬太尼，將對中國大陸商品徵收的關稅下調10％。前立委郭正亮表示，他看到美國所有的媒體都認為川普大輸，這個叫美國有史以來第一個國安管制當作談判條件。中時新聞網 ・ 1 小時前
熱門股／AI伺服器稱王 目標價飆到逆天
隨著輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨啟動，緯穎（6669）GPU伺服器貢獻度持續上升，公司第三季業績表現亮眼，並預期2026年仍將維持強勁成長動能。富邦重申「買進」評等，將目標價上調至 5,550元，潛在上漲空間約 35%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
瘋狂倒貨76萬張！0050再遭外資取款3.9億 最慘「這檔」今重砍1.7萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（31）日開低後翻紅走高，終場台積電（2330）甩尾翻黑，加權指數也收黑在28233.35點，下跌54.18點，跌幅0.19%，成交...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
「空腹運動」瘦更快？錯！恐儲存更多脂肪，想減重、年過50更要吃「這個」：15克增肌減脂更有效
理想狀況下，你的日常飲食已經夠均衡（就像前一章提到的），所以隨時都能出門健身或進行輕量運動。但如果你要進行高強度、長時間或高負荷的訓練，那就需要在運動前「加滿燃料箱」。幸福熟齡 ・ 7 小時前
「鋁鍋烹煮」害失智？譚敦慈揭密：別加「1類食材」 恐溶出更多鋁
坊間流傳「使用鋁鍋烹煮」會導致失智，引發熱烈討論。無毒教母譚敦慈提到，鋁在人體的吸收量有限，多數會隨排泄系統排出，所以一般人使用鋁鍋煮食，並不用過於擔心，不過烹煮時別加入檸檬、番茄等酸性調味料，以免溶出更多鋁。另外，腎臟病患者絕對不要使用鋁鍋，因為無法代謝，恐累積在體內。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
非洲豬瘟衝擊！ 彰化肉圓街變蕭條 業者推鮑菇.牛排口味
非洲豬瘟影響，彰化肉圓街變的很蕭條，不少業者選擇休息，但也有店家不甘心，發揮創意求生存，有人將肉圓內餡包進牛排，也有店家包進雞胸肉跟雞腿肉，為了測試市場對雞肉肉圓的接受度,讓民眾免費先試吃。肉圓在油鍋...華視 ・ 5 小時前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
財神敲門！11月「暴富星座」Top3出爐，第一名事業運噴發、憑實力賺大錢
年底倒數，財神準備開門報到！11月星象顯示，有三個星座的財庫即將升級，不管是正財、偏財還是貴人運都動起來了。快來看看你是不是榜上有名，提前做好接財準備！姊妹淘 ・ 8 小時前
還在保護令期限！新竹老字號肉圓店出事 老闆「持利器逼妻」…上銬帶走
新竹市西門街上一間老字號肉圓店，今（30日）下午發生衝突事件！老闆因家庭糾紛，持利器質問妻子，妻子第一時間躲到隔壁店舖前，嚇得直掉淚，轄區警方獲報到場，將陳姓老闆以現行犯帶回派出所，訊後依法移送新竹地檢署。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
板南線晚間一度停駛 北捷：1列車出現異常警訊自動停車
台北捷運板南線今天晚間7時許發生異常，許多民眾反映列車突然停駛。北捷說明，因一部列車離站後出現異常警訊，自趨安全機制啟動並自動停車，因此安排列車返回月台，車上約550名旅客換乘後續列車。目前已排除異常狀況，恢復正常營運。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
盤前／跌多拉回中？ PCB 7檔總報告
受AI伺服器擴產潮帶動，福邦投顧在最新報告中表示，印刷電路板（PCB）供應鏈正進入全線吃緊階段，從上游銅箔、鑽針到中游高階板、下游雲端客戶訂單，出現明顯「搶料與漲價循環」。報告指出，2026年至2027年間，高階PCB產能將持續短缺，相關廠商獲利將進入成長高峰。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
營養美味、自然鮮甜！南瓜海鮮蒸蛋
南瓜海鮮蒸蛋_電鍋料理 [18食堂] 南瓜含有豐富的營養，在國際上更被視為極佳的保健食材。蒸過的南瓜有著自然的甜，蒸蛋有著蛤蜊天然的鮮。不須任何調味，用電鍋蒸出營養！蒸出美味♪★ 食材 ...iCook愛料理 ・ 14 小時前