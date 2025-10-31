蕭萬長戰勝肺癌三期14年「5心法」養出健康人生！營養師曝抗癌湯食譜

肺癌被稱為「癌中之王」，不是沒有原因。它早期幾乎沒有明顯症狀，等到出現咳嗽、喘或胸悶等不適時，往往已是晚期，讓人防不勝防。這個潛伏無聲的殺手，如今盤據台灣癌症死亡率首位，奪走無數生命。包括《好小子》男星顏正國、男星汪建民，以及「帽子歌后」鳳飛飛，皆因肺癌病逝，再次喚起社會對肺癌的高度警覺。

不過，也有許多病友憑著早一步的警覺與行動，改寫了命運。透過及早發現、正確的醫療決策，加上持之以恆的生活與心理調養，不僅成功擊退癌魔，還活出比從前更健康、從容的生命品質。前副總統蕭萬長就是早期檢查救回一命的最佳例子。

將癌細胞一掃而空！蕭萬長抗癌14年不復發，關鍵在做對這些事

2011年，蕭萬長在健檢時加做低劑量電腦斷層（LDCT），意外發現罹患第三期B肺癌，隨即接受手術與第一代標靶藥物IRESSA治療，成功控制病情。

如今86歲的蕭萬長，已穩定抗癌14年未見復發，蘇一峰醫師於節目《聚焦2.0》分享，認為，他之所以能長期維持健康，關鍵在於「早期發現、正確治療與積極照護」三大步驟，他在治療後持續落實規律運動與飲食管理，建立良好習慣，這些都為他延續健康、穩定抗癌打下基礎。

【蕭萬長肺癌病後5大自我照護重點】

每天步行約5000～6000步，每週游泳3次

每週飲用4次由太太準備的蔬果養生湯

飲食以天然蔬果為主，少加工、不依賴保健品

喜愛數獨、桌遊，抱持思考與專注力有利維持腦力敏捷

每日閱讀、運動，保持身心活力

癌症權威廖繼鼎醫師也曾在社群貼文強調，蕭萬長的健康關鍵不僅是醫療得宜，更在於他重視「生活照護」的重要性。即使是第三期肺癌也不代表無路可走，選擇合適的治療、穩定調養，也有望與疾病長期共存，維持良好生活品質。

營養師推薦「高植化素抗癌湯」抗氧化、抗發炎一碗搞定

大家難免好奇蕭萬長的「養生湯」究竟有何祕訣？營養師張宜婷在節目《聚焦2.0》中表示，雖無法得知實際配方，但她依照營養學原則、設計一道一般人也能輕鬆製作的「高植化素抗癌湯」，富含抗氧化、抗發炎營養素，有助支持免疫力與日常保健。

材料：紫高麗菜1/4顆（花青素抗氧化）、西芹1支（含多酚類與鉀離子）、杏鮑菇1根、番茄2顆、洋蔥半顆、紅蘿蔔1根、蒜頭2瓣（蒜素）、薑與橄欖油少許。

做法：所有食材切塊後，加入水煮30～40分鐘，不加鹽或僅加少許鹽調味即可。

備註：若想增加蛋白質，可加入豆腐、魚肉或海鮮。不過，若有腎臟疾病或需控制鉀攝取者，建議先諮詢醫師或營養師後再食用。



