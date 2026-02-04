蕭薔從廣告寵兒到《一簾幽夢》紅遍華語圈 「演戲就是要真誠」曝心裡話 【走過演藝路】

記者呂佳恆／專訪

擁有「台灣第一美女」稱號的女星蕭薔，這幾年淡出演藝圈多年，但偶爾仍會在社群平台分享生活，依舊不變的亮麗外貌以及高挑身材，讓許多網友驚艷不已，因為蕭薔過去從模特兒出道後，拍攝過許多廣告，一路跨足戲劇、歌唱等領域，多年來不僅外貌始終如一，影視歌多棲發展，實力也備受肯定。

「台灣第一美女」蕭薔，出道已超過30年，影視歌多棲發展，實力也備受肯定。（圖／擷取至網路、珍世美學慈善基金會提供）

不過，蕭薔能在不同舞台上發光發熱，除了天賦，也是靠著不斷精進與自我要求才能在演藝圈一路闖蕩；她提及，「出道時不是專業模特兒，只能從每次拍攝工作的經驗讓自己努力成長」，因此每次拍完照，她都會自費把沒有用到的照片洗一份回家，自我檢討，重新思考及詮釋怎樣才是攝影想要的狀態。

蕭薔從模特兒出道，即便當了演員，依舊廣告邀約不間斷，更創造出許多經典的廣告台詞，例如：我一天只睡一小時，就是她當年的最佳寫照。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

首次登上大螢幕演戲 蕭薔：站姿都是模特兒三七步

「我是一個可以吃苦的小孩。」回憶起當初出道時，蕭薔直言，有時一天可能就被安排三、四個平面拍攝工作，尤其後來跨足戲劇圈，接演首部電視作品《情深無怨尤》，更是另一個挑戰的開始；她笑說：「從沒演過戲，因此那部戲不管怎麼站，都是模特兒的三七步，這是我印象最深刻的事。」

她回憶說，「那時剛從平面轉到戲劇表演，記得我們家人非常興奮，在電視機前守著收看」，不過哥哥看到她演戲的模樣，給了一句「妹妹，你眼睛沒有焦距」的評語，加上也陸續收到不一樣的評價，這都成為她下一步戲更精進的目標。

蕭薔接演《雙飛雁》、神話連續劇《浴火鳳凰》等⋯劇劇都是經典。（圖／擷取至網路）

蕭薔戲約不斷 練就一身隨時進入角色本領

蕭薔後來陸續接演《雙飛雁》、神話連續劇《浴火鳳凰》等演出，演技也一次次觸動人心；她分享，「《雙飛雁》是設定在民國初年的愛情劇，那時只要穿上服裝扮演角色，自己就會進入那年代氛圍，接著只要沉浸式按照劇本發自內心地講出每一句台詞，自然能融入劇情。」

她回憶說，「曾有段時期一次接三部戲，白天、下午及晚上分別都在不同劇組，但只要到了那劇組，與其他角色在一起就能融入劇情。」

蕭薔談到，每部戲的角色都教會她不同的事。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

演活《一簾幽夢》汪綠萍一角 蕭薔演技深獲肯定

蕭薔即便忙著拍戲，另一頭廣告拍攝也從沒停過，更因褲襪廣告備受注目，之後演出改編自瓊瑤阿姨底下經典小說《一簾幽夢》也演活汪綠萍一角，讓她再次攀上事業巔峰；她提及，瓊瑤筆下的每個角色都非常有張力，每一部戲也教會她如何去感受以及共情每個角色。

蕭薔表示，她相當熱愛戲劇表演，更享受在表演訓練下，不斷精進自己。（圖／擷取至網路）

她提及，「我熱愛演戲也很努力，也因為在高強度的工作環境下不斷精進演技，因此，也學會如何快速投入角色，後來又參與電視劇《真愛一世情》演出，一演就演了快兩年，在這樣的表演訓練下，讓自己表現越來越有信心，也更為踏實。」

蕭薔提到，角色的設定影響心情是必然的，但是她也學會融入與抽離。（圖／擷取至網路）

最心疼《天涯共此時》孫曉蘭角色 蕭薔：我也感受到苦楚

「你不用刻意去醞釀，眼淚自然就會掉下來。」提起最印象深刻的一部戲，蕭薔則想起了在1995年電視劇《天涯共此時》中飾演的「孫曉蘭」一角；她說，「孫曉蘭與先生很相愛，最後終於懷孕，但卻罹患乳癌，後來劇情進展很讓人心疼，也因為那角色讓我感受了很多苦楚。」

蕭薔接演的戲劇並非只有悲情的角色，在《家有仙妻2》飾演祝小英一角，也讓她體驗到在真實生活中難以實現的夢想；她分享，「飾演的那位女孩雖然很傻，但因為有魔力手鐲能實現願望，因此每天都活得很有趣，我也享受在戲裡美夢成真的感覺，那是很喜樂的一件事。」

曾是成鎂光燈追逐焦點 蕭薔：感謝觀眾支持

隨著戲劇、電影、廣告等邀約不斷，蕭薔也是鎂光燈追逐焦點，不過相較現今網路傳播的即時性，當時媒介則都聚焦在報紙上；她提及，「真的很感謝觀眾支持，那時工作量很大，訊息量也很多，每天助理都忙著買報紙搜集新聞，再做成剪貼本。」

她笑著提及，「曾有粉絲希望能夠應聘助理，還說不需要任何薪資，只希望能協助她工作就好，但怎麼可能不給薪資，不過能有這些粉絲的支持，真的是很幸福的事情。」

經歷過演藝圈高低潮的蕭薔表示，每個階段都擁有最精彩的自己，她很知足。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

走過演藝圈高低潮 蕭薔：每個階段都很精彩

蕭薔最忙的時候一天輪演三部戲，有時連好好洗澡都沒辦法，不過也因為這樣的磨練，讓她遇到問題時，不會讓自己陷入情緒太久，而是找方法解決；她說，「那時拍古裝戲想回家洗澡，因為頭套是不能拆掉的，我想也是因為長期處於壓力的環境下，人也會變得更靈巧。」

她提及，很珍惜自己的每個階段，無論是低潮或高潮，都會提醒自己檢討以及努力成長，因此，每個階段都擁有最精彩的自己。

對於近年來許多新進演員崛起，蕭薔也認為，她們表現的可圈可點，並鼓勵年輕演員「強行者有志」。（圖／擷取至網路）

享受每個角色的喜怒哀樂 蕭薔：現實中難體驗

曾參演過這麼多經典戲劇，對於蕭薔而言，沒有抽離角色的問題，反而更多的是與角色產生更強烈的情感共鳴；她認為，「有時沉浸在角色的悲傷情緒是很享受的一件事，因為日常生活中不會有這樣的體驗，甚至有時演完這場戲還在流淚，那不如就讓自己好好宣洩，哭完了也比較容易回到現實的自己。」

對於近年來許多新進演員崛起，表現也可圈可點，蕭薔也不吝嗇分享自己經驗；她提及，「對我來說就是『強行者有志』，每天比別人多一點思考、多理解一點，身心靈不斷提升自己，最重要是真誠對待每一個角色，並有勇氣去接受一切挑戰。」

蕭薔對未來規劃全交給上天 深信「知其不可而安之認命」

「一切都是上天最好的安排。」提起未來有沒有想要挑戰的角色，蕭薔也不給自己設限；她說，「過去很多角色的機會，是我連做夢都沒有想過自己能夠參演，但它還是發生了，因此我也很期待我的下一個角色。」

她感性說，「知其不可奈何，而安之認命」，人生有很多意想不到的狀況，維持自己身心均衡狀態，做什麼事情都讓自己快樂平和，即便有遺憾也是一種美，若有犯錯也是讓她持續成長的關鍵。

蕭薔推出的公益年曆已發行30年，今年以「珍世麗彤」為主題。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

感謝Yahoo新聞觀眾支持 蕭薔：希望看我作品能感受真誠

如今的蕭薔即便減少在螢光幕前曝光，不過依舊公益不落人後，每年推出的公益年曆也都讓人為之驚艷，她記得年曆初版於1996年，自2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過三十年，2026年主題為「珍世麗彤」，以明豔、大氣、充滿力量的為主軸，也希望透過Yahoo新聞讓更多觀眾能看到她依舊持續在成長。

她感性說，「希望大家欣賞我的作品時，能看到我的真誠、勇氣與努力，還有我的熱情，這樣就足夠了。」

