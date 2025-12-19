蕭薔感情現況首曝光！一句「最珍貴的給我」藏玄機 引網暴動

記者林宜君／台北報導

57歲的「台灣第一美女」蕭薔，近年鮮少談及感情動向，卻在回顧人生與公益歷程時，罕見鬆口提到「良緣」。蕭薔坦言，自己早已把最美好的時光，獻給陪伴30年的慈善事業，也用行動詮釋另一種形式的幸福。蕭薔一手創立的「珍世美學」年曆今年邁入第30年。回顧這段旅程，蕭薔感性表示：「緣分聚集，加上眾人的善念，30年彷如經歷千山萬水，看盡人間疾苦，也盡力於急難、不可抗力的援助。」多年來，無論天災或人道危機，只要需要幫助，基金會幾乎從不缺席。

蕭薔始終笑看人生，坦言：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」（圖／翻攝自蕭薔FB）

外界常關心她何時傳出婚訊，蕭薔始終笑看人生，坦言：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」一句話，道出她對感情與生命價值的詮釋。長年投入動物保護與國際救援的她，曾聽聞中國東北地區有人為製作皮草而活剝狐狸皮，便透過管道設法救援，並捐地安置，得知西藏氂牛數量銳減，也主動出資協助善養。蕭薔一步一腳印，把個人力量串連成跨國善緣。蕭薔也分享，因基金會行動，尼泊爾小沙彌得以安心就學，修行人於寒冬中獲得保暖衣物，河南水患期間，蕭薔更購買氣艇，將物資送進災區。

蕭薔也曾與製作人伍宗德合作拍攝「願有情慈善關懷系列」，走遍台灣各地，親眼見證需要被看見的角落。（圖／翻攝自蕭薔FB）

蕭薔也曾與製作人伍宗德合作拍攝「願有情慈善關懷系列」，走遍台灣各地，親眼見證需要被看見的角落，「用眼睛去看、用耳朵去聽、用心去感受，被溫暖的其實是我自己。」對於人生起伏，蕭薔感性總結：「人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事。」她每年印製約2000本年曆，每本捐出500元，她認為或許在大企業眼中只是小事，卻是她與團隊每年最珍惜、也最重要的承諾，讓善意一點一滴延續到世界各地。

