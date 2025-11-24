蕭薔慈善年曆30年了！秀22吋螞蟻腰、超驚人內臟脂肪數字曝光

蕭薔慈善年曆邁入第30年。（珍世美學慈善基金會提供）

有「台灣第一美女」封號的蕭薔慈善年曆30歲了！迎接2026丙午馬年，蕭薔推出「珍世麗彤」年曆，蕭薔回憶：「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過30年。這段旅程，聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。每一年發行的挑戰，創新與突破，最終都化作支持公益的力量，回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沈甸甸的踏實與喜悅。」

對於馬年的詮釋，蕭薔開心表示：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵，以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅。」

蕭薔書寫王勃的「滕王閣序」，搭配她專長的瑜伽。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆的內容，30年來不斷求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地拉隊到澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色的呈現，豐富的色彩、景色，加上絕美服裝、造型，配合蕭美人出神入化的肢體動作，22吋腰、內臟脂肪1，膚如凝脂的蕭美人，再度美出新高度，仙氣滿滿。

「珍世麗彤」不能或缺的是蕭薔行雲流水般的書法和高難度瑜珈。這次書法有王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造出40個成語37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」是最著名的句子之一。蕭美人靈動俊逸筆觸，將哲人透悟的人生境界淋漓展現。

蕭薔的慈善年曆結合她最愛的書法與瑜伽。（珍世美學慈善基金會提供）

今年的瑜珈，蕭薔展示貼近生活的招式，觀者更易學、易做，讓瑜珈自然而然與生活融合一體，隨時隨地都能營造健康美學。

揮別蛇年，蕭薔用行動力展現馬年奔騰的魅力，她形容自己的生活日常：「工作旅行，自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」她曾到瑞士、紐西蘭、法國、日本、香港、新疆等地工作，最難忘的就是廣西的竹海，一望無際的竹林，像綠色海洋，清翠遼闊，一望無際，讓人永生難忘。「以前幾乎是兩天飛一個城市，主要的生活都在車上度過，現在心態不一樣，享受工作跟生活的平衡分配，並在旅程中自我覺醒。」

紫色的蕭薔，彷彿仙女降臨。（珍世美學慈善基金會提供）

紅色的蕭薔在澳門街頭取景魅力十足。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔並引述法國大哲學家盧梭的名言：「人生而自由，卻無往不在枷鎖之中。」孔子行至七十，才終於體悟「從心所欲，不踰矩」的自在從容，「原來，內心真正的自由存在於自我覺醒與善意之中-珍惜世間的人事物，是一種美好的學習… ，也是珍世美學創立的初衷。 溫柔地對待自己，真誠地尊重他人，並學會釋懷一切緣起緣滅」。蕭美人也祈願：「我們都能在時光裡溫柔前行，當你忘了時間，時間也將溫柔地將你遺忘。」

蕭薔以金色寶藍等顏色烘托出女王風範。（珍世美學慈善基金會提供）

珍世美學與蕭薔長期關注兒童教育、婦女就業及健康，以及緊急重大災害救助。珍世美學慈善年曆是1996年初版印製，2000年起正式參與義賣， 30年來所捐助單位逾百，2021捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、佛光山均頭教育機構、四川貧童，物援河南大水，及對歷史文化藝術類的捐贈（鑄佛像、建廟等），同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。至今己捐助單位有婦癌基金會、乳癌防治基金會、台灣癌症基金會、家扶中心、喜憨兒基金會、聖安娜之家、罕見疾病基金會、婦幼協會、台東書屋、台灣紅十字會等，重大災害捐助包括921大地震、賀伯颱風、納莉颱風、桃芝颱風、88風災、汶川大地震、玉樹地震、壹基金、日本福島核災、高雄氣爆、花蓮地震等，新的關懷對象基金會亦在計劃進行當中。

蕭薔露出22吋細腰與美腿。（珍世美學慈善基金會提供）

「2026珍世麗彤」開始預售，捐款499以上（含499）即可獲贈「2026預購珍世麗彤」慈善年曆一份。捐款帳號：財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會（台灣土地銀行005，東台北分行0991，帳號099001023485），捐款後提供匯款証明，並於匯款單上填寫聯絡方式地址，以利郵寄慈善年曆。

