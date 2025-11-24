蕭薔慈善年曆30載纖腰依舊

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30歲了！迎接2026丙午馬年，蕭薔推出「珍世麗彤」年曆，她回憶年曆初版於1996年，2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過30年，「這段旅程聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。每一年發行的挑戰，創新與突破，最終都化作支持公益的力量回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沉甸甸的踏實與喜悅」。

蕭薔表示，丙午馬年代表力量、勇敢、積極，「彤」是赤紅色給人熱情、鮮明印象，也是美麗、光明的象徵，她以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅。

她每年都絞盡腦汁規畫年曆內容，30年來求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地到澳門取景，內外景交錯，加上紅、金、翡翠綠、黃色等大量明豔色的呈現，豐富的色彩、景色，加上絕美服裝造型，以及她內臟脂肪僅1、22吋腰的好身材，美出新高度。

她這次年曆再度結合最愛的書法和瑜伽，書法有王勃名作「滕王閣序」，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」是最著名的句子之一。至於瑜伽，蕭薔展示貼近生活的招式，觀者更易學、易做，隨時隨地營造健康美學。

蕭薔形容現在生活日常：「工作旅行，多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都是好日。」她回憶以前幾乎兩天飛一個城市，主要的生活都在車上度過，現在心態不一樣，很享受工作跟生活的平衡分配，並在旅程中自我覺醒。