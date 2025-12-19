蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」

迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」

蕭薔透露，前陣子她去澳門出席一個活動碰到范曉萱、范瑋琪等人，她們跟她說：「薔姐，之前聽S說她在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀。」她感嘆，人生有許多不可抗力的事，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去。

回想過去、展望未來，蕭薔說：「緣分聚集，加上眾人的善念，30年仿如經歷千山萬水，看盡人間疾苦，也盡力於急難、不可抗力的援助。捐出母親遺留的珠寶協助蓋廟、資助台東偏鄉學童的樹屋計畫、佛光山的均頭教育計畫，各地的風災、水災、地震等援助，基金會從不缺席。」

她已細數不清捐助過多少個單位，只要聽到各地傳來需要資助的訊息，她和基金會的同仁就會討論、了解詳情，然後盡快付諸行動。單身的她，常被問何時發喜訊，她總笑著說：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」