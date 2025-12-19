蕭薔連30年推慈善年曆 超商戴墨鏡跳舞逗樂大S

美麗的蕭薔露出美背肌肉線條十分完美。（珍世美學慈善基金會提供）

即將迎接奔騰的馬年，又逢蕭薔一手創立的珍世美學年曆邁向30年，她說：「緣分聚集，加上眾人的善念，30年彷如經歷千山萬水，看盡人間疾苦，也盡力於急難、不可抗力的援助。捐出母親遺留的珠寶協助蓋廟、資助台東偏鄉學童的樹屋計畫、佛光山的均頭教育計劃，各地的風災、水災、地震等援助，基金會從不缺席」。

就像媒體常問蕭薔何時考慮結婚，她總笑著說：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我」。蕭薔依稀記得聽聞中國大陸東北地區有人養狐狸，然後活剝毛皮為的是要做高價皮草，於是她就透過管道設法救出這些狐狸，然後捐助買地，安全的飼養。得知西藏氂牛日漸稀少，她也捐助善養。就這樣一步一腳印的把自己和世界各地的緣分聯結了起來。

蕭薔馬年年曆呈現豐富的色彩和喜氣。（珍世美學慈善基金會提供）

當她想到因為珍世美學基金會的行動，尼泊爾的小沙彌有書可以念，修行人在寒冬裡有暖暖的冬衣可以避寒，河南大水沖垮橋樑她買氣艇送衣服糧食到災區；也跟著昔日合作的製作人伍宗德拍攝「願有情慈善關懷系列」走遍台灣各地，「用眼睛去看、用耳朵去聽、用心去感受，滿滿的感動，被溫暖的是我自己」。

蕭薔冒著漏電的風險穿這款燈管裝，耶誕節氣氛十足。（珍世美學慈善基金會提供）

日前她聽到很多人談到大S生前的善舉幫助了很多人，蕭薔說：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常客氣有禮貌，是個暖心的女子，前陣子我去澳門出席一個活動碰到了范曉萱、范瑋琪等人，她們跟我說，『薔姐』，之前聽S說，她在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀」。

蕭薔瑜伽充滿肢體美感。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔說，「人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事情，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去」，蕭薔每年印2000本年曆，每本捐500元，「也許在大企業看來這是小事，但是我和團隊每年都當成是最美好、最重要的事情去執行，成果一點一滴散播在世界各地，全都是喜悅、溫暖的記憶」。蕭薔許願「珍世美學」未來還有更多30年。「2026珍世麗彤」開始預售，捐款499以上（含499）即可獲贈「2026預購珍世麗彤」慈善年曆一份，詳情洽蕭薔臉書粉絲團。

瑜伽和書法結合一直是蕭薔年曆的一大特色。（珍世美學慈善基金會提供）

