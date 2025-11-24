蕭薔57歲維持22吋纖腰！ 內臟脂肪只有1

蕭薔迎接慈善年曆邁入第 30 年，今年推出的 2026「珍世麗彤」年曆，以丙午馬年為靈感，作品充滿赤紅能量、明豔氣場與奔騰意象，整體視覺氣勢壯闊，美得令人屏息。她笑說，從 1996 年推出初版、2000 年正式投入義賣開始，這段長達三十年的旅程，看似漫長，卻讓她一路走來滿懷溫度：「每一年企劃的挑戰和突破，最後都能化成公益力量，因為心裡有光，所以不覺歲月匆匆。」

蕭薔2026公益年曆。（圖／珍世美學慈善基金會 ）

今年以馬年的「力量、勇氣、積極」為核心，蕭薔特別遠赴澳門拍攝，外景、棚拍交疊，再以大量紅、金、翡翠綠、亮黃等高飽和色彩堆疊，搭配華麗服裝與她一貫流暢優雅的肢體線條，讓22吋纖腰、內臟脂肪僅「1」的完美狀態再度刷新美貌高度。她形容這次創作被繽紛色彩包圍，「陽光、奔放、興奮、快樂」貫穿整個心情。

蕭薔2026公益年曆。（圖／珍世美學慈善基金會 ）

年曆中不可或缺的兩大經典元素──蕭薔的書法與瑜珈，本次同樣驚喜登場。她以靈動筆觸手寫王勃《滕王閣序》，全篇約 773 字，其中收錄 40 個成語與 37 個典故，包括膾炙人口的「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，氣韻澄淨，展現她獨有的書寫美學。瑜珈部分則回歸生活應用，示範較貼近日常的招式，讓觀者能「一看就學、一做就會」，把健康美學融入日常。

談到馬年的奔放，她也分享自己的生活哲學：「工作、旅行、熟悉的事物與長年的友情，維持著我最初的生活節奏，日日都是好日。」多年來她曾為工作走訪瑞士、紐西蘭、法國、日本、新疆與香港，而最難忘的是廣西竹海：「像綠色海洋般延綿無際，清翠到讓人終生難忘。」她笑說，以前兩天就飛一座城市，如今更享受在旅程裡保持覺醒與生活平衡。

蕭薔2026公益年曆。（圖／珍世美學慈善基金會 ）

她引用盧梭名句「人生而自由，卻無往不在枷鎖之中」，也以孔子七十而悟的「從心所欲，不踰矩」自勉，感悟真正的自由來自覺醒與善意。「珍惜生命中所有人事，是一種溫柔的學習，也是『珍世美學』存在的初衷。」她也許願所有人都能「在時光裡溫柔前行，當你忘了時間，時間也會溫柔地忘記你。」

蕭薔2026公益年曆。（圖／珍世美學慈善基金會 ）

珍世美學慈善年曆自 1996 年問世、2000 年起投入義賣，30 年間捐助單位超過百家。2021 年基金會援助疫情期間的護理人員，也投入偏鄉教育、弱勢家庭、婦幼團體、癌症防治機構與災害救助等領域，從 921、賀伯、88 風災到花蓮地震、日本福島核災皆在名單之中，並曾捐出 600 份護膚品致贈醫護。蕭薔以具體行動回應長年信念，用美、力量與善意寫下屬於 2026 的奔騰序章。

蕭薔2026公益年曆。（圖／珍世美學慈善基金會 ）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

