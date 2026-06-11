蕭薔57歲「不婚不生」依然過得精彩！一套「三八生活哲學」超通透：我的人生自己做主

57歲的蕭薔在今年登上綜藝節目《乘風2026》，笑稱自己「不是中登也不是老登，應該叫上古神登」。當記者拿年齡當話題，她從容回應：「我出生比較早，又不是我能控制。正因為早，我的作品才橫跨兩個世紀啊～」不卑不亢，從容自在得讓年輕女孩都羨慕。

很多人對她的印象停在「台灣第一美人」綠萍，但真正認識蕭薔會知道——她是台灣最早敢反綜藝性騷擾的女星、最早用直球回擊男主持人黃腔的人，也是把「三態」（如水、如冰、如汽）、「三才」（人才、錢財、奴才）、「三不」（不主動、不行動、不心動）當人生格言過活的女人。

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蕭薔出身開明家庭，媽媽鼓勵她大方展現美，從小有愛當後盾。1989年靠絲襪廣告一炮而紅，她卻沒走上豔星的路，挑角色、精進演技，《一簾幽夢》、《小李飛刀》、《浴火鳳凰》都留下經典。

但更令人佩服的是她在綜藝圈的反客為主。民國80年代台灣綜藝男凝嚴重，黃腔、曖昧調侃是女藝人的服從測試，多數女星只能尷尬陪笑，唯有蕭薔敢於直球回擊。主持人開黃腔，她講得更大膽；想讓她臉紅窘迫，她偏偏神色自若。她用實際行動證明：女性的尊嚴，從來不是靠羞怯和退讓換來的。

為了鼓勵洗腎的母親治病，蕭薔創立珍世美學慈善基金會，從此開啟了30年的行善之路。連續30年發行慈善年曆、遇到災難就鼎力相助，就連《乘風2026》的全部收入，也一分不留全數捐出。「每年捐款一定要超過100萬，不夠就自己補齊」，這份承諾她已經堅持了10年。

蕭薔最經典的三字箴言，道盡了她的人生哲學：生活要「三八」——8小時工作、8小時睡覺、8小時談戀愛；擇偶要「三才」——人才、錢財、奴才；對愛情要「三不」——不主動、不行動、不心動；處世要「三態」——正常時像水、零下時變成冰、沸騰後變成汽。

如今57歲的她，大方承認正在熱戀，卻堅定表示沒有結婚生子的打算。她說：「看過身邊朋友柴米油鹽的生活，那不是我想要的。」她說此生最大的良緣，其實是珍世美學慈善基金會。蕭薔走過瓊瑤劇黃金年代、見證王冠交棒、經歷投資起落與至親離世。當外界熱衷討論她的緋聞、她的年齡，她從不急於自證，只是低頭買房、買黃金、做慈善、練瑜伽、寫書法。她告訴大家：女人一輩子的底氣，不是誰給的頭銜或婚姻，而是——經濟自主、精神獨立，及無論何時都能對自己人生說「我做主」的勇氣。美人會遲暮，王冠會易主，但那份「我歸我」的篤定，誰也奪不走。

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