蕭貪夫妻轉賣免費停車券狂撈221萬！「報好康」害一家5口全被逮

中國一對夫妻轉賣免費停車券狂撈221萬。示意圖，與本文無關／東方IC

中國上海近日傳出停車詐騙案，有不肖人士利用虛擬手機號碼註冊賣場會員，領取免費停車券，以低於市價在網路上大量兜售，導致多個商場損失累計50萬人民幣（大約221萬元新台幣）。事後調查發現，嫌犯有如「報好康」，把犯案手法教授給父親、弟弟和弟媳，一家5人依涉嫌詐欺罪遭逮捕。

根據中國《央視新聞》報導，上海近期多個商場為了吸引顧客，只要註冊會員，就送點數或能免費停車，不過多個商場陸續發現，停車場實際收入減少，卻湧入大量新會員註冊，懷疑恐被不法人士盯上。

位於徐匯區某賣場經理透露，查詢會員系統後發現，有人用好幾個手機號碼給同一輛車使用優惠，「明顯不正常。」

網路兜售停車券狂撈221萬！一家5口都犯案

調查指出，網路出現「停車代繳服務」，原本停車場每小時收費10人民幣，稱只要2人民幣，僅1/5價格，吸引大批車主購買。警方後續鎖定臧姓男子與其妻子肖女，並於今年8月展開逮捕行動，一共5人落網。

徐匯分局斜土路派出所民警許佳琪指出，虛擬手機號碼無法接電話，只能收驗證碼，導致犯罪分子利用漏洞，大量註冊會員換取免費停車券或點數。

據警方調查，臧男夫婦從2024年3月開始使用此手法，獲取不同商場點數與停車券，還將方法傳授給父親、弟弟與弟媳，累計造成商場損失超過50萬元。

案發後商場也限制單一車牌與手機號碼的綁定數量，防止類似情況再次發生，臧男一家5人也依涉嫌詐欺罪遭逮捕

偽造假發票換免費停車！2月獲利13.2萬「受害車主好無奈」

另一件案件發生在長寧區，警方接獲商場管理公司報案，表示近期多家餐廳點數異常暴增，與實際營收差距過大，這些點數大多被用來兌換停車費。

調查發現，有2名嫌犯透過偽造發票騙取商場點數，再為他人代繳停車費牟利，短短2個月偽造逾500張發票，非法獲利超過3萬人民幣（大約13.2萬元新台幣）。

除了商場受害，購買代繳停車費服務的車主王先生也抱怨，帳號已經被商場封鎖，即使正常繳費也無法停車，隨後才發現賣家提供的發票是偽造的，申請退款無果，只能投訴處理。

律師籲避免非法來源服務！「知情者」恐有罪

律師提醒，透過個人或來路不明的管道繳停車費、購買兌換商品或服務，一旦權益受損很難有保障，若明知服務來源違法仍購買，也可能要承擔法律責任。警方也呼籲，民眾網路購買抵扣、代繳停車費等服務時務必慎選，避免因他人違法行為而造成自身損失。



