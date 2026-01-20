蕭邦賽雙獎王紫桐 3月國家音樂廳登台

在第19屆國際蕭邦鋼琴大賽中同時奪下銅獎與「最佳奏鳴曲獎」的王紫桐，已然成為備受國際關注的新星。3月3日，她將首度在台北國家音樂廳舉行鋼琴獨奏會，親自詮釋為她贏得殊榮的蕭邦《第二號鋼琴奏鳴曲》，帶領樂迷重返大賽舞台的榮光時刻。

甫落幕不久的第19屆國際蕭邦鋼琴大賽，被形容為「華人鋼琴家大放異彩」的一屆。其中，來自內蒙古的鋼琴家王紫桐同時獲得第三名與最佳奏鳴曲獎，以細膩、內斂卻極具張力的詮釋，為這項殿堂級賽事注入獨特的女性視角。

王紫桐3月來台舉行鋼琴獨奏會，演出曲目橫跨蕭邦與舒曼的重要作品，其中最受矚目的，正是讓她在蕭邦大賽中奪得最佳奏鳴曲獎的《降b小調第二號鋼琴奏鳴曲》。這首作品不僅象徵她在國際舞台上的重要里程碑，也展現她對結構、情感與戲劇張力的成熟掌握。

出生於鋼琴教育世家的王紫桐，目前於波士頓新英格蘭音樂學院攻讀研究所，師從鋼琴大師鄧泰山。她早年就讀中央音樂學院附小、附中，之後以全額獎學金進入柯蒂斯音樂學院深造，師承劉孟捷與已故埃莉諾．索科洛夫教授。除現代鋼琴外，她也副修歷史演奏實踐，研習大鍵琴，並於賓夕法尼亞大學修讀哲學，跨領域的學習背景，形塑了她更寬廣而深刻的藝術視野。

值得一提的是，王紫桐並非一路以比賽為目標。成長過程中，她曾刻意遠離鋼琴比賽長達四年，思考比賽在自身藝術道路中的意義。重新站上比賽舞台後，她選擇以更從容的心態面對挑戰，並在蕭邦大賽中不斷挖掘自我、累積勇氣，重新認識自己的心理素質。

回憶比賽歷程，王紫桐特別提到與同場競技的鋼琴家朋友們彼此扶持，在高度壓力的環境中，仍保有尊重與鼓勵，成為她難忘的記憶。她同時感念兩位重要恩師劉孟捷與鄧泰山，無論在音樂理解、聲音追求或心理支持上，都對她影響深遠。

王紫桐表示，現場演出具有無可取代的魅力，每一次登台都是與觀眾之間的能量交流。即將登上台北國家音樂廳的她，也將在台灣首場鋼琴獨奏會中，讓樂迷親身感受這位自蕭邦大賽破繭而出的新星，如何以真誠而深刻的音樂，綻放屬於自己的光芒。